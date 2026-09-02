Так появилось печенье, в составе которого использовались компоненты, полученные из пластиковых бутылок, пишет ACS. Звучит удивительно, однако за этой технологией стоит вполне реальный научный эксперимент.

Как это реализуется?

Исследователи из Университета Южного Иллинойса запрограммировали дрожжи, способные превращать молекулы пластика и сельскохозяйственных отходов в пищевые компоненты.

Речь идет о специальном печенье µBites, основой для которого стал, в частности, ПЭТ-пластик – именно из него изготавливают многие бутылки для воды и напитков.

Сначала пластик с помощью воды, кислорода, высокой температуры и давления расщепляют на доступные для микроорганизмов компоненты. Затем запрограммированные дрожжи превращают их в белки, жиры, кислоты, витамины и ароматизаторы, а готовую смесь формуют с помощью 3D-принтера.

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Как изготавливают печенье: смотреть видео

Так это уже можно есть?

Пока нет – по крайней мере, официально. Исследователи заявляют, что по результатам анализов µBites безопасны для употребления, однако команда еще ожидает разрешения на проведение полноценных дегустаций.

На данный момент участники исследования оценивали преимущественно аромат печенья, и он получил хорошие отзывы.

Интересно, что ученые работали не просто над способом переработки мусора. Проект поддерживает NASA Deep Space Food Challenge, ведь эта технология потенциально может помочь создавать еду там, где доступ к традиционным продуктам ограничен – например, в подводных лодках, во время длительных космических миссий или будущих экспедиций на Луну и Марс.

Исследователи уже пытаются сделать такой продукт более приятным на вкус. В частности, запрограммированные дрожжи могут вырабатывать ванильный ароматизатор из растительного сырья, а отдельный штамм преобразует этиленгликоль из ПЭТ в бета-каротин, который организм может использовать для получения витамина А.

По замыслу авторов, в будущем с помощью микроорганизмов можно будет производить еще больше компонентов такого печенья. Но до прилавков магазинов µBites пока далеко: исследователи надеются сделать продукт доступным для широкого потребления в течение ближайших нескольких лет.