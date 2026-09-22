"Відкриття десятиліття": вас точно вразить, що знайшли у гробниці, яку не відкривали 600 років

Вчені натрапили на археологічний "джекпот", який офіційно охрестили відкриттям десятиліття. У Перу знайшли абсолютно недоторканий мавзолей стародавньої цивілізації, запечатаний протягом 600 років.

Те, що побачили дослідники всередині, змусило затамувати подих навіть досвідчених істориків, повідомляє Smithsonian Magazine.

Гробниця, яку не змогли пограбувати

Сенсаційне відкриття зробили на території Чан-Чан – колишньої столиці доінкської цивілізації Чиму, яка сьогодні під охороною ЮНЕСКО.

Мавзолей дивом уцілів під шарами піску, грунту та каміння. Найголовніше – туди не змогли дістатися ні колоніальні, ні сучасні чорні археологи.

Керівник розкопок Хорхе Менесес не стримав емоцій. За його словами, це перший випадок в історії перуанської археології, коли вчені отримали доступ до абсолютно елітної поховальної платформи з незмінним вмістом.

Раніше про побут знаті Чиму знали лише з перепроданих приватних колекцій або пограбованих залишків курганів.

Золото, розкіш та 38 скелетів

Спустившись древніми сходами у центральну камеру завглибшки майже 5 метрів, археологи виявили справжні скарби:

величезну кількість мідних та золотих артефактів;

багато прикрашену ювелірну біжутерію та металеву зброю;

унікальний різнокольоровий текстиль, який чудово зберігся.

Загалом у мавзолеї знайшли останки щонайменше 38 людей, які належали до вищої королівської знаті або їхнього найближчого оточення.

Моторошна знахідка в центрі гробниці

Головний скелет у центральній кімнаті лежав окремо, а його череп був покритий яскраво-червоним пігментом – кіновар'ю (кристалічною формою сульфіду ртуті). При цьому частина його кісток була відсутня.

Вчені пояснюють: стародавні андські народи часто розкопували своїх померлих лідерів, щоб поклонятися їм, "спілкуватися" і перепоховувати знову.

Народ Чиму процвітав на півночі Перу приблизно з 900 по 1470 роки, аж поки їх не підкорили інки. Їх називають першим справжнім "інженерним суспільством" Америки, адже вони примудрилися створити неймовірну мережу іригаційних каналів посеред пустелі.

Ця знахідка – лише крапля в морі. Науковці офіційно заявляють, що на сьогодні розкопано не більше 7% від загальної площі стародавнього міста Чан-Чан. Цитадель приховує ще безліч таємниць, які чекають на свій час.