То, что исследователи увидели внутри, заставило затаить дыхание даже опытных историков, сообщает Smithsonian Magazine.

Гробница, которую не смогли ограбить

Сенсационное открытие было сделано на территории Чан-Чан – бывшей столицы доинкской цивилизации Чиму, которая сегодня находится под охраной ЮНЕСКО.

Мавзолей чудом уцелел под слоями песка, почвы и камней. Самое главное – туда не смогли проникнуть ни колониальные, ни современные "черные" археологи.

Руководитель раскопок Хорхе Менесес не сдержал эмоций. По его словам, это первый случай в истории перуанской археологии, когда ученые получили доступ к погребальной платформе с неизменным содержимым.

Ранее о быте знати Чиму было известно лишь из перепроданных частных коллекций или разграбленных остатков курганов.

Золото, роскошь и 38 скелетов

Спустившись по древней лестнице в центральную камеру глубиной почти 5 метров, археологи обнаружили настоящие сокровища:

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огромное количество медных и золотых артефактов;

богато украшенную ювелирную бижутерию и металлическое оружие;

уникальный разноцветный текстиль, который прекрасно сохранился.

Всего в мавзолее нашли останки как минимум 38 человек, принадлежавших к высшей королевской знати или их ближайшему окружению.

Жуткая находка в центре гробницы

Главный скелет в центральной комнате лежал отдельно, а его череп был покрыт ярко-красным пигментом – киноварью (кристаллической формой сульфида ртути). При этом часть его костей отсутствовала.

Ученые объясняют: древние андские народы часто раскапывали своих умерших вождей, чтобы поклоняться им, "общаться" с ними и вновь перезахоронять.

Народ чиму процветал на севере Перу примерно с 900 по 1470 годы, пока их не покорили инки. Их называют первым настоящим "инженерным обществом" Америки, ведь они сумели создать невероятную сеть ирригационных каналов посреди пустыни.

Эта находка – лишь капля в море. Ученые официально заявляют, что на сегодняшний день раскопано не более 7 % от общей площади древнего города Чан-Чан. Цитадель скрывает еще множество тайн, которые ждут своего часа.