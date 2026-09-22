Те, що побачили дослідники всередині, змусило затамувати подих навіть досвідчених істориків, повідомляє Smithsonian Magazine.

Гробниця, яку не змогли пограбувати

Сенсаційне відкриття зробили на території Чан-Чан – колишньої столиці доінкської цивілізації Чиму, яка сьогодні під охороною ЮНЕСКО.

Мавзолей дивом уцілів під шарами піску, грунту та каміння. Найголовніше – туди не змогли дістатися ні колоніальні, ні сучасні чорні археологи.

Керівник розкопок Хорхе Менесес не стримав емоцій. За його словами, це перший випадок в історії перуанської археології, коли вчені отримали доступ до абсолютно елітної поховальної платформи з незмінним вмістом.

Раніше про побут знаті Чиму знали лише з перепроданих приватних колекцій або пограбованих залишків курганів.

Золото, розкіш та 38 скелетів

Спустившись древніми сходами у центральну камеру завглибшки майже 5 метрів, археологи виявили справжні скарби:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

величезну кількість мідних та золотих артефактів;

багато прикрашену ювелірну біжутерію та металеву зброю;

унікальний різнокольоровий текстиль, який чудово зберігся.

Загалом у мавзолеї знайшли останки щонайменше 38 людей, які належали до вищої королівської знаті або їхнього найближчого оточення.

Моторошна знахідка в центрі гробниці

Головний скелет у центральній кімнаті лежав окремо, а його череп був покритий яскраво-червоним пігментом – кіновар'ю (кристалічною формою сульфіду ртуті). При цьому частина його кісток була відсутня.

Вчені пояснюють: стародавні андські народи часто розкопували своїх померлих лідерів, щоб поклонятися їм, "спілкуватися" і перепоховувати знову.

Народ Чиму процвітав на півночі Перу приблизно з 900 по 1470 роки, аж поки їх не підкорили інки. Їх називають першим справжнім "інженерним суспільством" Америки, адже вони примудрилися створити неймовірну мережу іригаційних каналів посеред пустелі.

Ця знахідка – лише крапля в морі. Науковці офіційно заявляють, що на сьогодні розкопано не більше 7% від загальної площі стародавнього міста Чан-Чан. Цитадель приховує ще безліч таємниць, які чекають на свій час.