Займається благодійністю, працює за сир та любить Дорофеєву: де зараз Пес Патрон

Пес Патрон – найвідоміший собака України, який допомагає рятувальникам розміновувати території. Однак зараз це не єдина його діяльність.

Чим зараз займається найвідоміший собака України та чому любить Надю Дорофеєву – розповідає 24 Канал.

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Де зараз Пес Патрон і чим займається

Пес Патрон вже давно не просто собака з ДСНС, який замається розмінуванням. Зараз у Патрона існує свій благодійсний фонд, на рахунки якого надходить увесь дохід з продажу власного бренду та мерчу. Звідти кошти ідуть на благодійність – насамперед на допомогу постраждалим саперам. З рахунків фонду покривають оплату лікування і реабілітації, а за потреби – і протезування.

Також за рахунок Пса Патрона відбувається підтримка притулків для собак, які постраждали від бойових дій.

Нещодавно Патрон та його господар Михайло Ільєв були у відпустці та поспілкувалися з журналістами Суспільного. Михайло розповів, що "платять" Патрону твердим сиром і що у пса є татуювання, але яке – господар не розкрив.

Як зараз живе Пес Патрон: дивіться відео

За словами Михайла, у Патрона є кохання – це співачка Надя Дорофеєва. Бачаться вони рідко, але Патрон щоразу радий бачити артистку.

Загалом у Патрона зараз активні соцмережі, де постійно з'являється новий контент – і часто він не розважальний. Багато уваги Пес Патрон у соцмережах приділяє мінній безпеці.

Також часто вони з Михайлом Ільєвим відвідують різні заходи або ж навідуються до постражлалих саперів у лікарнях. Попри це Патрон продовжує свою службу в ДСНС, а після закінчення війни, як каже Михайло, планує мати сім'ю.