Під яким іменем був хрещений князь Володимир Великий

15 липня в Україні відзначають День державності, приурочений до роковин хрещення Київської Русі. Перед цією подією охрестився сам князь Володимир Великий.

Напередодні хрещення Русі самого князя охрестили в місті Херсонес, що зараз на території Криму. Більше про це розкаже 24 Канал.

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Під яким іменем охрестили Володимира?

Зараз Володимир є звичним християнським іменем, під яким можуть охрестити у церкві. Однак у Х столітті це було язичницьке ім'я, тому для того, аби прийняти нову віру, князь мав отримати нове церковне ім'я.

Тому Володимира Великого охрестили під іменем Василій. До речі, за легендами, згодом у Херсонесі Володимир Великий побудував церкву на честь свого небесного покровителя.

Опісля хрещення князь зробив християнство державною релігією Русі та поріднився з Візантійською імперією, взявши собі за дружину принцесу Анну Порфірогенету.



Хрещення Володимира Великого / Фреска Володимирського собору, Віктор Васнецов

До речі, хрещення Володимира Великого зробило Херсонес важливим містом в історії української державності, тому й не дивно, що руїни древнього міста були зображені на реверсі банкноти 1 гривня у серіях 1992 і 1996 років.

До 2023 року День хрещення Русі відзначали в день пам'яті Володимира Великого, який канонізований церквою як рівноапостольний святий, проте після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата святкування змістилася на 13 днів. Історики запевняють, що точна дата хрещення як самого Володимира, так і Русі загалом точно не є визначеними.