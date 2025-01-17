"Поклич мене на танці": у мережі завірусив новий український хіт у стилі ретро

Соціальні мережі стали чудовим майданчиком, який допомагає швидко здобути популярність завдяки пісні чи відео. На початку Нового року в українській мережі завірусила нова пісня, яка вже стала хітом.

Новим трендом стала пісня "Поклич мене на танці", пише 24 Канал. Популярний трек було опубліковано на ютуб-каналі "Пан Парасоля – тема", а також у TikTok.

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Як трек "Поклич мене на танці" заполонив мережі

Українці дуже швидко підхопили драйвовий хіт та почали створювати різні відео, які публікують у мережі. Дехто з користувачів TikTok слушно зауважує, що мотив пісні схожий на те, під що могли танцювати наші батьки у 80-х чи 90-х.

Дивіться відео з піснею "Поклич мене на танці"

Інші ж пишуть, що спіймали вайб літньої дискотеки у рідному селі.

Дехто ж створює тематичні відео, на кшталт, "коли ти на роботі, але твої думки лиш про те, щоб піти на танці".

У цілому українці діляться позитивними враженнями про пісню та ще більше її популяризують. Після того, як трек було опубліковано в ютубі, його вже переглянули понад 150 тисяч разів.

Також під відео у ютубі вже понад 7 тисяч вподобайок. Щодо TikTok, то цей хіт вже використали для створення понад 600 відео.

Пісня "Поклич мене на танці": дивіться відео