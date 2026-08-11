"Вона не про таку війну, як у новинах": командир "Привидів Бахмута" видав емоційну книгу

Про Бахмут написано чимало, але ця історія починається не з карти боїв і не з військових зведень. Командир снайперського підрозділу "Привиди Бахмута" з позивним Привид розповів, якою війна виглядала для нього та його побратимів – зі страхом, втомою, втратами й короткими моментами життя між бойовими виходами.

Його спогади вийшли окремою книгою – "Привиди Бахмута: спогади снайпера". У ній 46 розділів, які охоплюють шлях підрозділу від створення до виходу з Бахмута.

Не лише про снайперів і бої

Автор одразу попереджає читача, що ця історія відрізнятиметься від того, що зазвичай бачимо у новинах.

Ця книга – не про таку війну, як її показують у новинах. Тут немає гучних слів і правильних фраз,

– мовиться на початку видання.

Тому в книзі йдеться не лише про роботу снайперів. Привид згадує життя між бойовими виходами, втому, страх, загибель побратимів і моменти, коли військовим доводилося буквально збирати всі сили, щоб продовжувати роботу.

Зверніть увагу! "Привиди Бахмута: спогади снайпера" вже доступні для передзамовлення на сайті Yakaboo.

Поруч із бойовими епізодами з'являються історії конкретних людей – військових, медиків, механіків і командирів. Частина з них загинула, інші продовжили воювати.

Саме тому автор називає цю книжку історією не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати й залишатися людьми.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

Книжку присвятили загиблим побратимам

Окреме місце у спогадах займає тема пам'яті. Видання присвячене двом загиблим побратимам автора – Вадиму з позивним "Батько Тарас" та Олегу з позивним "Хитрий".

Наприкінці книжки Привид пояснює, що писав її не для того, щоб щось довести. Його метою було залишити пам'ять про людей і події такими, якими він їх пам'ятає, без прикрас.

"Привиди Бахмута" у такому форматі стають не лише спогадами одного військового. Це також історії людей, чиїх голосів уже немає можливості почути.

Куди вестимуть QR-коди в книжці?

Видання міститиме QR-коди, за якими читачі зможуть перейти до фотографій, відео та інших додаткових матеріалів, пов'язаних із діяльністю підрозділу. Так, текст доповнюватимуть реальні фото та відео, які допоможуть краще зрозуміти людей і місця, про які розповідає автор.

У Yakaboo Publishing зазначають, що книжка продовжує їхній напрям із документування досвіду російсько-української війни через свідчення її безпосередніх учасників. Раніше видавництво випускало книжки "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" Артема Шевченка та "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" Максима Бутченка, створені на основі розповідей українських розвідників.

"Не лише як ми воювали, а й заради чого вистояли"

Сам автор говорить, що хоче, аби після прочитання люди побачили за бойовими епізодами передусім людей.

Ця книжка – про тих, хто залишився, про тих, кого вже немає, і про ціну, яку Україна платить за своє майбутнє,

– зазначає Привид.

За його словами, важливо розповісти не тільки про те, як підрозділ воював у Бахмуті, а й про те, заради чого українські військові продовжують боротьбу.