Зумери в захваті: в пісні Rammstein "Du hast" знайшли несподіваний тролінг шлюбу

Культовий трек Rammstein – "Du hast" знову опинився в центрі уваги соцмереж, але не як пісня для запису трендових відео, а як об’єкт глибокого лінгвістичного аналізу. Користувачі обговорюють, що пісня насправді є тонким, і дуже гучним, тролінгом.

На Reddit користувачі звернули увагу, що пісня – це не просто набір жорстких звуків, а справжня драма нареченого, який не хоче одружуватися.

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Тролінг шлюбу в пісні

Головна фішка в грі слів. Фраза "Du hast mich gefragt" означає "Ти мене запитала" (пропозиція шлюбу). Але через те, що німецькі слова hast (маєш) та hasst (ненавидиш) звучать однаково, користувачі впевнені: герой чує в цьому "Ти мене ненавидиш". Він переконаний, що шлюб з цією жінкою – це союз з тією, хто його терпіти не може.

Вокаліст Тілль Ліндеманн навмисно тягне паузу, щоб слухач спочатку подумав про ненависть, а потім зрозумів, що мова про "володіння" людиною в шлюбі.

У тексті прямо цитуються німецькі весільні клятви: "Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage?" (Чи хочеш ти бути їй вірним усі дні, доки смерть не розлучить вас?). Замість того, щоб сказати традиційне "Ja", яке очікують почути біля вівтаря, герой вигукує гучне "NEIN!".

Здогадки користувачів Reddit про значення пісні / скриншоти з мережі

Для зумерів цей трек став новим маніфестом антиромантики. Це пісня про те, як людина відмовляється від "солодких" обіцянок, які насправді є кайданами.