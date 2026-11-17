Американська майстриня Rae Swon перетворює звичайні капелюхи на справжні витвори мистецтва. Вона створює головні убори у формі тварин, які настільки реалістичні, що з першого погляду їх можна сплутати зі справжніми звірятами.

Серед її робіт є капелюхи у формі котів, птахів та навіть броненосця. Особливу увагу привертають деталізовані мордочки, очі, вуха та фактура шерсті. Майстриня показує свої роботи в Instagram під ніком @raeswon, де незвичайні аксесуари збирають увагу поціновувачів оригінального хендмейд, пише 24 Канал.

Як виглядають оригінальні головні убори

Для виготовлення головних уборів Rae використовує техніку голкового валяння. Вона поступово формує виріб із волокон, додає дрібні деталі та створює об'ємні фігури.

Для більшої реалістичності майстриня використовує розписані скляні очі, вуса та інші декоративні елементи.

Цікаво, що замовники можуть самі обрати тварину для майбутнього аксесуара. Для цього достатньо надіслати майстрині фотографію домашнього улюбленця або описати бажаний образ.

На виготовлення одного капелюха зазвичай потрібно близько п'яти тижнів.

Як виглядають аксесуари / raeswon

Окрему увагу привернув капелюх у формі броненосця. Такий виріб майстриня також виготовила на індивідуальне замовлення. У її магазині на Etsy є й інші незвичайні роботи, зокрема головні убори у формі птахів, восьминогів та котів.