Топ речей до 500 гривень, які змінюють життя: у Threads поділилися несподіваними знахідками

Іноді найбільш корисні покупки коштують не тисячі гривень, а зовсім небагато. Саме такі речі нерідко стають незамінними у повсякденному житті, хоча про них рідко розповідають у рекламі.

Саме така підбірка нещодавно стала вірусною у мережі, пише 24 Канал.

У Threads набирає популярності допис, у якому користувачка @irysja123 запропонувала поділитися покупками дешевше 500 гривень, що справді зробили життя кращим.

Вона припустила, що в коментарях буде більше практичних порад, ніж у багатьох оглядах в інтернеті. І, схоже, не помилилася – під дописом люди почали масово ділитися речами, без яких тепер не уявляють свій побут.

Топ корисних речей

Першою свою відповідь дала сама авторка допису. "У мене – це машинка для обрізання ковтунців на одязі." Такий пристрій буквально дає друге життя старим светрам, пальтам і худі.

Одним із найпопулярніших коментарів став відгук про звичайний тримач для телефона, куплений на AliExpress всього за 20 центів ще вісім років тому.

20 центів на аліку 8 років тому. Пережила зі мною все що тільки можна. Враження наче ми навіки разом,

– написала @poniboo.

Ще одна річ, яку користувачі називали справжнім відкриттям – фіксатори для простирадла, що не дають йому збиватися під час сну.

Неочікувано багато схвальних відгуків отримав двосторонній металевий скребок для кухні. За словами користувачів, він легко очищає навіть старий жир у духовці чи на деку, при цьому не дряпаючи поверхню.

Ще одна несподівана знахідка – захват для сміття, який допомагає піднімати предмети без необхідності нахилятися. Його рекомендували людям із проблемами зі спиною, але авторка коментаря знайшла йому значно ширше застосування.

Піднімає все, що впало, з підлоги. По секрету: я ним навіть тюльпани садила,

– поділилась @natka_opti.

Для багатьох відкриттям став і розпилювач для олії, який дозволяє економніше використовувати продукт під час приготування їжі.

Серед найкорисніших дрібниць також назвали спрей для розчісування волосся, який допомагає швидко впоратися із заплутаним волоссям без зайвого дискомфорту.

Один із коментарів здивував багатьох незвичайною побутовою порадою. Користувачка розповіла, що використовує звичайну дешеву зубну пасту для чищення змішувачів.

Якщо під рукою нема адекватної хімії, то зубна паста на мочалку і потерти крани – не так швидко будуть бруднитися,

– написала @t_d_sp.irit.

Порада швидко зібрала схвальні відповіді та подяки від інших користувачів.

Ще одна покупка, яка, за словами користувачів, змінила їхній побут – довгий металевий ріжок для взуття.

Металевий довгий п'ятоштовхач з базару за 50 гривень, щоб коли взуваєшся – не треба згинатись. Моє життя поділилось на до і після,

– написав @cimcopok.

Неочікувано популярною виявилася й звичайна сумка-візок, відома як "кравчучка". Багато хто написав, що після покупки перестав носити важкі пакети з магазину в руках і пошкодував лише про те, що не придбав її раніше.

Втім, не всі згадували побутові речі. Однією з найтепліших відповідей став короткий коментар: "Пес з притулку." А ще один користувач показав фотографію морської свинки, натякаючи, що саме домашній улюбленець став найкращим "придбанням", хоча його навряд чи можна назвати звичайною покупкою.

Під дописом продовжують з'являтися нові відповіді, але вже зараз очевидно: найбільше українці цінують не дорогі гаджети, а прості речі, які щодня економлять час, сили й нерви.