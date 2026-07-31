Сьогодні вони доступні майже кожному: 5 звичних речей, які колись були доступні лише багатіям

Чимало звичних нам речей, які сьогодні може дозволити собі мало не кожен, колись були справжніми предметами розкоші. Через високу вартість, складність виробництва чи транспортування вони були доступні лише найбагатшим людям.

Згодом розвиток технологій і промисловості зробив їх звичайною частиною повсякденного життя. 24 Канал зібрав речі, які ще кілька століть тому вважалися символами багатства, а сьогодні нікого не дивують.

Лід

До появи штучного охолодження лід був розкішшю, особливо в регіонах із теплим кліматом. Від часів Стародавнього Риму й до кінця XIX століття його добували в горах або на замерзлих озерах і річках, після чого зберігали у спеціальних сховищах чи накритих ямах. Улітку його використовували для охолодження їжі та напоїв.

Кубики льоду / Фото Unsplash

У XIX столітті торгівля льодом перетворилася на прибуткову галузь. Однією з ключових постатей став американський купець Фредерік Тюдор, якого називали "Королем льоду". Він заробив великі статки, постачаючи лід із Нової Англії до Карибського басейну, Південної Америки, Європи та навіть Індії.

Водночас на початку XX століття цей бізнес занепав через появу холодильників і льодогенераторів, які зробили лід звичайною побутовою річчю.

Фіолетовий колір

Сьогодні фіолетовий - лише один із багатьох кольорів, який можна побачити в одязі, рекламі чи логотипах. Проте понад три тисячі років тому він був символом виняткової розкоші.

Приблизно у 1500 році до нашої ери для отримання фіолетового барвника використовували тисячі морських равликів, яких знаходили на узбережжі стародавнього Лівану. Їхні мушлі розбивали, тіла залишали у воді, а потім із маленьких залоз добували сік.

Під дією сонячного світла цей сік поступово змінював колір. Працівники мали дуже точно зупинити процес у потрібний момент, інакше отримати бажаний відтінок було неможливо.

Саме складність такого виробництва зробила фіолетовий одним із найдорожчих кольорів свого часу.

Ананаси

Уперше європейці побачили ананас у 1493 році, коли Христофор Колумб прибув на острів Гваделупа у Вест-Індії. Незвичний солодкий фрукт настільки вразив мандрівників, що згодом став символом розкоші.

У XVII – XVIII століттях ананаси були доступні лише найбагатшим жителям Європи та Північної Америки. У британських колоніях у XVIII столітті один імпортований із Карибського басейну ананас у перерахунку на сучасні гроші міг коштувати близько 8 тисяч доларів.

Ананаси / Фото Unsplash

У Великій Британії ананас також став символом високого статусу. Його зображення використовували в архітектурі та дизайні. Прикраси у формі цього фрукта й сьогодні можна побачити на дахах, дверях і перилах багатьох престижних будівель Лондона.

Лише розвиток пароплавства та консервної промисловості у XIX столітті зробив ананаси значно доступнішими.

Алюміній

Сьогодні алюміній є одним із найпоширеніших і найдоступніших металів. Його використовують у виробництві банок для напоїв, побутових речей і літаків.

Однак до появи електролізу наприкінці XIX століття цей метал було надзвичайно складно видобувати та очищати. Через це алюміній цінувався навіть більше за золото й срібло.

У 1860-х роках імператор Франції Наполеон III зберігав алюмінієві столові прибори лише для найпочесніших гостей, тоді як іншим подавали прибори із золота.

А в 1884 році верхівку Вашингтонського монумента увінчали шестифунтовою алюмінієвою пірамідою як демонстрацію промислових досягнень Сполучених Штатів.

Кава

Сьогодні для багатьох людей ранок неможливо уявити без чашки кави. Але колись цей напій був справжньою рідкістю.

Згідно з поширеною легендою, близько 1200 років тому ефіопський пастух Калді помітив, що його кози ставали надзвичайно активними після того, як їли червоні ягоди невідомого куща. Зацікавившись, він сам спробував ці ягоди, і саме так, за легендою, було відкрито каву.

Кавові зерна / Фото Unsplash

Фактично кава не існувала як продукт до приблизно 800 року нашої ери. Після її появи вона ще довгий час залишалася розкішшю й була недоступною для більшості людей.