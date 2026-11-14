Що любить Вогняна Коза, а чого не терпить: головні особливості символу 2027 року

За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Вогняної Кози – тварини, яку пов'язують із добротою, спокоєм і творчістю. У китайській астрології вона символізує прагнення до гармонії, затишку та міцних стосунків із близькими.

Водночас Коза має не лише позитивні риси характеру, адже їй також приписують нерішучість, надмірну чутливість і схильність уникати конфліктів. 24 Канал розповідає, що любить Коза, чого не терпить і які особливості має її характер.

Який характер має Коза

У китайському зодіаку Коза посідає восьме місце серед 12 тварин. Її головними рисами вважають доброту, чуйність, творчість і терплячість. Якщо Кінь символізує швидкість і прагнення до перемог, то Коза більше цінує спокій, гармонію та комфорт.

Серед її основних позитивних рис виділяють:

чуйність до інших і готовність підтримати близьких;

хист до мистецтва, дизайну та всього, що пов'язане з красою;

розуміння почуття інших людей і вміння співпереживати;

попри м'який характер, Коза здатна долати труднощі;

особливе місце в її житті займають родина та близькі люди.

Водночас у Кози є й слабкі сторони. Їй буває складно швидко ухвалювати рішення, а критику вона може сприймати надто близько до серця. Також цій тварині приписують схильність багато хвилюватися, уникати суперечок і надто захоплюватися комфортом та дорогими речами.

2027 буде роком Вогняної Кози / Фото GettyImages

Що любить Коза

Коза цінує красу, затишок і приємну атмосферу навколо себе. Вона віддає перевагу спокійному відпочинку, творчим заняттям і часу, проведеному з близькими.

Вподобання Кози:

живопис, музика, дизайн, мода та рукоділля;

комфортна оселя, гарний інтер'єр і приємна атмосфера;

смачна їжа, гостинність і можливість насолодитися улюбленими стравами;

теплі зустрічі, спілкування й відчуття підтримки;

благодійність, волонтерство та участь у спільних добрих справах.

Чого не любить Коза

Коза не прихильниця конфліктів, поспіху та постійного суперництва. Вона прагне зберігати спокій і не любить ситуацій, у яких доводиться діяти під тиском.

Що не до вподоби Козі:

сварки та суперечки;

різка критика;

постійний поспіх;

невизначеність;

надмірні обмеження.

Що символізує Вогняна Коза у 2027 році

У 2027 році знак Кози поєднається зі стихією Вогню. У китайській астрології її описують як м'яке тепло свічки або домашнього вогнища, а не як сильне полум'я. Таке поєднання символізує творчість, щедрість, емоційну відкритість і вміння впливати на інших не силою, а добротою.

Вогняну Козу також пов'язують із бажанням зміцнювати родинні зв'язки, будувати міцні стосунки та працювати разом з іншими. Водночас серед можливих труднощів такого року називають нерішучість, надмірні переживання та схильність відкладати важливі рішення.

Вогняна Коза / Фото GettyImages

Окремо в китайській традиції 2027 року приписують елемент На Інь – "Вода Небесної ріки". Ця поетична назва символізує Чумацький Шлях і дощ, що падає з неба. У традиційних трактуваннях його сприймають як образ прохолоди та оновлення після періоду сильної стихії Вогню.