У цьому весь секрет магічного Різдва: зірки "Гаррі Поттера" розповіли, як створити затишок удома

Зимові вечори, улюблені фільми, смачні страви та чашка гарячого чаю – іноді саме з таких дрібниць складається справжня святкова магія. В Україні чимало родин мають традицію переглядати фільми про Гаррі Поттера під час зимових свят. І хоча повторити атмосферу Гоґвортсу вдома непросто, є кілька британських секретів, які допоможуть зробити вечори особливими.

Актори Джеймс та Олівер Фелпси, які зіграли близнюків Фреда й Джорджа Візлі у фільмах про юного чарівника, поділилися власними рецептами затишку. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вони розповіли, яку традиційну британську страву варто приготувати для родинної вечері, чому чай із чайника смакує краще та які прості звички допомагають перетворити звичайний вечір на особливий.

Британська вечеря, яка зігріває взимку

Олівер Фелпс радить українцям звернути увагу на традиційну британську недільну вечерю. Це ситна домашня страва, яку у Великій Британії часто готують для всієї родини.

Хороша традиційна британська недільна вечеря! Наприклад, запечена яловичина, смажена чи запечена картопля, йоркширський пудинг. Щось тепле, ситне. І обов'язково підлива!

– поділився Олівер.

Така вечеря може стати гарною ідеєю для зимового родинного застілля. Адже секрет затишку, на думку актора, не обов'язково полягає у складних рецептах чи незвичайних інгредієнтах. Іноді достатньо приготувати щось смачне та зібрати за столом близьких людей.

Чому чай із чайника смакує краще

Джеймс Фелпс запропонував інший спосіб створити особливу атмосферу вдома. На його думку, справжній британський затишок важко уявити без чашки чаю, завареного у традиційному чайнику. Так напій має кращий смак. Тож замість пакетика, залитого окропом просто в чашці, він радить приділити трохи більше часу самому процесу заварювання.

Однак самими лише кулінарними традиціями секрети Джеймса не обмежуються. Для затишної атмосфери він зазвичай вмикає лампу в кутку кімнати. М'яке локальне освітлення допомагає розслабитися та налаштуватися на відпочинок після насиченого дня.

Ще одна звичка актора – читати книжку в неділю ввечері.

Можна просто відпочити, заспокоїтися й хоча б ненадовго відволіктися від усього, що відбувається навколо,

– пояснив Джеймс.

Для особливої атмосфери вдома не потрібні чарівна паличка чи заклинання. Іноді достатньо приготувати ситну вечерю, заварити чай у чайнику, увімкнути тепле світло та знайти час для улюбленої книжки. Саме такі маленькі традиції й допомагають створювати власну зимову магію.