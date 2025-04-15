Не Лісовська і вища статусом за сестер султана: 5 фактів про Роксолану, які варто знати

15 квітня 1558 року померла Гюррем Султан – дружина османського султана Сулеймана Пишного, більш відома як Роксолана. Вона пройшла складний шлях – потрапила в гарем як рабиня, а покинула його – могутньою правителькою.

Багато про Роксолану українці знають із турецького серіалу "Величне століття". Однак сьогодні 24 Канал розповість факти про Роксолану, які здивують.

Цікаво 4 винаходи Леонардо да Вінчі, якими людство користується досі

Походження Роксолани

У нас заведено вважати, що Роксолана – це Анастасія Лісовська, донька священника з Рогатина. Це основна версія, яка базується виключно на художніх вигадках. Справжнє ім'я Роксолани невідоме, у гаремі вона мала ім'я Гюррем.

Цікаво, що за спадщину Роксолани змагаються 3 країни – Україна, Польща та Росія. Остання звикла привласнювати собі все, що слов'янське і цьому підіграли автори серіалу "Величне століття", адже в оригіналі Лісовська розмовляє російською.

Українські історики певні, що Роксолана не могла бути Настею Лісовською хоча б тому, що землям Заходу України, звідки ймовірно вона родом, не були притаманні польські прізвища із закінченням "-ий", "-а".

Статус Роксолани в гаремі

Спершу Гюррем стала наложницею султана, а згодом – його дружиною. Проте головною дружиною, тобто баш-кадин була Махідевран – матір найстаршого спадкоємця.

Цікаво, що за описами сучасників, Гюррем не була красунею, а була не високою зросту, худою, з блідою шкірою і носом з горбинкою, проте харизматичною та розумною, що й підкорило султана. І підкорило настільки, що вперше за багато років в Османській імперії падишах офіційно одружився. І вперше в історії обраницею султана стала рабиня, хоча, звісно, перед цим він зробив її вільною.



Сулейман і Роксолана / Картина Антона Гікеля

Спеціально для Роксолани султан створив титул "хасекі-султан" – тобто "відзначена султаном" або "улюблена дружина султана" і змінив гаремну ієрархію – вищим за цей титут був лише статус валіде-султан, тобто матері падишаха. Тобто Гюррем після шлюбу стала другою людиною в гаремі, тому вона не вклонялася нікому з сестер султана.

Роксолана при владі

За понад 30 років перебування у султанському гаремі Гюррем Султан вдалося перевернути османський світ з ніг на голову. Найперше, заради неї султан погодився перевезти гарем зі старого палацу до Топкапи, своєї резиденції. Також створив для неї новий титул, змістив своїх сестер в ієрархії.



Роксолана / Портрет XVI століття

Також султан довіряв своїй дружині прийом іноземних послів під час своєї відсутності. Сулейман не брав свою дружину у військові походи, проте вона певною мірою керувала країною за час його відсутності. Також вона листувалася з іноземними правителями, виділяла багато коштів на будівництво мечей, хамамів, їдалень тощо.

Цікаво, що Роксолана стала першою жінкою султана, яку поховали у власному мавзолеї – до цього так хоронили тільки кровних родичів султана, тобто представників династії.



Могила Роксолани / Фото "Експрес"

Як турки ставляться до Роксолани

До сходження свого сина Селіма на трон Роксолана не дожила, проте зробила все для того, аби він отримав владу. У серіалі "Величне століття" Гюррем зобразили як інтриганку, а старшого сина султана Мустафу – як невинну жертву інтриг, що призвело до страти останнього. Проте більшість істориків сходяться на думці, що саме амбіції Мустафи призвели до його страти за наказом батька.

Тим паче у той час існував так званий "закон Фатіха" – той, хто зійшов на престол, мав убити своїх братів. Тож будь-які дії Роксолани були спрямовані на те, аби її синів не стратили.

Тому Гюррем мала значний вплив на політику. Від неї почався період, який історики називають "жіночий султанат" – час, коли жінки мали величезний вплив на політичну ситуацію і, певною мірою це призвело до занепаду імперії. Цікаво, що цей період почався з українки Роксолани, а закінчився іншою українкою – Турхан Хатідже.

Через звинувачення у страті Мустафи та "жіночий султанат" турки недолюблюють Роксолану, хоч подекуди визнають – її досягнення беззаперечні. Та все ж для них улюбленою султаною є Кесем – дружина Ахмеда І та матір султанів Мурада IV й Ібрагіма І.