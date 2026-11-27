Іноді життя змінюється настільки, що доводиться заново шукати себе, звикати до нової реальності й учитися приймати рішення без готових відповідей.

Саме про такий період – між минулим і майбутнім, втратами та новими можливостями – йдеться в романі Рейчел Каск "Транзит", який уже доступний у передзамовленні у видавництві #книголав. Це історія про свободу, внутрішні зміни та те, чому починати спочатку не завжди легко.

Книжка є другою частиною трилогії, до якої також входить роман "Контур". У першій історії читач знайомиться з письменницею через розповіді людей, з якими вона зустрічається під час перебування в Афінах. У "Транзиті" героїня повертається до Лондона, переживає розпад родини, купує будинок і намагається відбудувати життя.

Що означає бути між минулим і майбутнім

Назва роману "Транзит" відсилає до астрологічного терміна, яким описують період руху планет та їхнього впливу на натальну карту людини. У книжці цей термін з'являється через електронний лист від астрологині, яка пропонує героїні розтлумачити її майбутнє.

Письменниця не довіряє астрології, однак слово "транзит" стає влучним описом її власного стану. Вона залишила позаду колишнє життя, але ще не визначилася, яким буде наступний етап. Подібний сюжетний мотив давно присутній у літературі.

Письменники часто звертаються до періодів, коли людина втрачає звичні опори, а її уявлення про себе змінюються. Це можна побачити і в мандрах Одіссея, і в історіях про перевтілення, і в романах про кризу ідентичності.

Коли життя стабільне, людина часто не замислюється над тим, наскільки її характер, звички та рішення залежать від середовища. Але варто змінити обставини, як звичні ролі перестають працювати. Саме тоді доводиться заново осмислювати себе.

Ремонт будинку як символ внутрішніх змін

Після розпаду родини героїня роману купує будинок у Лондоні, керуючись порадою рієлтора: краще мати поганий будинок на хорошій вулиці, ніж хороший будинок на поганій. Однак нове житло виявляється далеко не ідеальним. Воно потребує ремонту, а навколо будинку є чимало проблем – від зруйнованих бетонних плит у саду до старої яблуні з гнилими плодами.

Ремонт стає важливою частиною сюжету та водночас метафорою внутрішніх змін. Героїня розбирає стіни, знімає підлогу, оголює конструкції будинку. Так само поступово вона переглядає власні уявлення про себе, стосунки та життя, яке залишилося позаду.

Навколо неї з'являються різні люди – колишній коханий, перукар, студентка, учасники літературного фестивалю, майстри, родичі. Їхні історії та розмови допомагають героїні по-новому поглянути на власні рішення.

Якщо в "Контурі" вона була радше сторонньою спостерігачкою, то в "Транзиті" мусить брати активну участь у житті. Вона стає власницею будинку, матір'ю, сусідкою, замовницею ремонтних робіт. І кожна нова роль змушує її реагувати на обставини, а не просто спостерігати за ними.

Чому зміни змушують по-новому дивитися на себе

Переїзд, розлучення або втрата звичного середовища можуть змінити не лише повсякденні маршрути, а й спосіб сприйняття світу. Те, що раніше здавалося очевидним, перестає бути таким. Звичні люди можуть віддалитися, а випадкові знайомства – несподівано стати важливими.

У романі Рейчел Каск цей процес відбувається без драматичного акценту на переживаннях героїні. Авторка не перетворює її історію на розповідь про страждання чи тріумфальне відродження. Натомість вона досліджує, як людина адаптується до нової реальності, в якій більше не може покладатися на старі правила.

Зміни змушують героїню помічати те, що раніше залишалося непомітним: власні звички, автоматичні реакції, спосіб взаємодії з людьми. Вона ніби стає чужою у власному житті, а це дозволяє подивитися на себе з іншого боку.