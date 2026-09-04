Фанати Аврори кинулися полювати на RORI: уже знайшли спосіб обхитрити систему

В "Аврорі" запустили новий розіграш, через який звичайний похід у магазин перетворився на справжнє полювання. Покупці тепер не просто шукають потрібні товари на полицях, а ще й уважно придивляються до кожного куточка, адже там можуть ховатися RORI.

У мережі вже з'явилися користувачі, які намагаються обхитрити систему та діляться кодами, які можна відсканувати, пише 24 Канал.

Що за розіграш запустила "Аврора"?

Мовиться про акцію "Знайди RORI". Її головний герой – маскот "Аврори", якого мережа сховала у своїх фізичних магазинах та на рекламних носіях. Зокрема, RORI можна помітити на афішах, полицях, на касах самообслуговування та онлайн в соцмережах магазину.

Загалом учасникам потрібно знайти 15 унікальних RORI та відсканувати їх за допомогою прайс-чекера у застосунку "Аврора". Тобто одного персонажа недостатньо – кожен RORI зараховується лише один раз.

Взяти участь у розіграші можуть повнолітні користувачі.

Користувачі вже шукають способи зібрати всіх RORI

Після старту акції в соцмережах почали з'являтися дописи людей, які обговорюють, де саме можна знайти персонажів. Дехто навіть публікує коди для сканування, щоб інші користувачі могли швидше поповнити свою колекцію.

Допис Threads зі знайденими штрихкодами

Фактично звичайна маркетингова акція перетворилася на маленький квест: люди діляться знахідками, підказками та намагаються зрозуміти, де захований наступний RORI.

Та офіційні умови передбачають саме пошук персонажів у магазинах. На сторінці акції "Аврора" окремо вказує місця, де варто шукати RORI, а сканування відбувається через застосунок.

Що можна виграти?

За повну колекцію RORI можна поборотися за доволі різні подарунки.

Серед них:

три сертифікати на сімейний відпочинок у Буковелі;

три смартфони , дві зарядні станції ;

, ; два стайлери для волосся ;

; п'ять сертифікатів на покупки в "Аврорі".

Саме призи, схоже, і додають грі азарту. Адже тепер кожен знайдений персонаж – це не просто чергова картинка в застосунку, а крок до участі у великому розіграші.

Коли закінчиться полювання?

Шукати RORI можна з 31 серпня до 13 вересня. Після цього організатори підрахують результати, а переможців обіцяють оголосити 17 вересня на "Радіо Аврора" та на сторінці акції.

Тож якщо найближчими днями побачите людину, яка дуже уважно розглядає касу самообслуговування або зависла біля полиці з товарами, можливо, вона зовсім не загубилася. Ймовірно, ця людина просто полює на свого RORI.