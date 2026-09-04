В сети уже появились пользователи, которые пытаются обмануть систему и делятся кодами, которые можно отсканировать, пишет 24 Канал.
Что за акция запустила "Аврора"?
Речь идет об акции "Найди RORI". Ее главный герой – талисман "Авроры", которого сеть спрятала в своих физических магазинах и на рекламных носителях. В частности, RORI можно заметить на афишах, полках, на кассах самообслуживания и онлайн в соцсетях магазина.
В общей сложности участникам нужно найти 15 уникальных RORI и отсканировать их с помощью прайс-чекера в приложении "Аврора". То есть одного персонажа недостаточно – каждый RORI засчитывается только один раз.
Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние пользователи.
Пользователи уже ищут способы собрать всех RORI
После старта акции в соцсетях начали появляться посты людей, обсуждающих, где именно можно найти персонажей. Некоторые даже публикуют коды для сканирования, чтобы другие пользователи могли быстрее пополнить свою коллекцию.
Пост в Threads с найденными штрих-кодами
Фактически обычная маркетинговая акция превратилась в небольшой квест: люди делятся находками, подсказками и пытаются понять, где спрятан следующий RORI.
Однако официальные условия предусматривают именно поиск персонажей в магазинах. На странице акции "Аврора" отдельно указывает места, где стоит искать RORI, а сканирование происходит через приложение.
Что можно выиграть?
За полную коллекцию RORI можно побороться за довольно разнообразные подарки.
Среди них:
- три сертификата на семейный отдых в Буковеле;
- три смартфона, две зарядные станции;
- два стайлера для волос;
- пять сертификатов на покупки в "Авроре".
Именно призы, похоже, и добавляют игре азарта. Ведь теперь каждый найденный персонаж – это не просто очередная картинка в приложении, а шаг к участию в большом розыгрыше.
Когда закончится охота?
Искать RORI можно с 31 августа по 13 сентября. После этого организаторы подсчитают результаты, а победителей обещают объявить 17 сентября на "Радио Аврора" и на странице акции.
Так что если в ближайшие дни вы увидите человека, который очень внимательно рассматривает кассу самообслуживания или задержался у полки с товарами, возможно, он вовсе не заблудился. Скорее всего, этот человек просто охотится за своим RORI.