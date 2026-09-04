У мережі вже з'явилися користувачі, які намагаються обхитрити систему та діляться кодами, які можна відсканувати, пише 24 Канал.

Що за розіграш запустила "Аврора"?

Мовиться про акцію "Знайди RORI". Її головний герой – маскот "Аврори", якого мережа сховала у своїх фізичних магазинах та на рекламних носіях. Зокрема, RORI можна помітити на афішах, полицях, на касах самообслуговування та онлайн в соцмережах магазину.

Загалом учасникам потрібно знайти 15 унікальних RORI та відсканувати їх за допомогою прайс-чекера у застосунку "Аврора". Тобто одного персонажа недостатньо – кожен RORI зараховується лише один раз.

Взяти участь у розіграші можуть повнолітні користувачі.

Користувачі вже шукають способи зібрати всіх RORI

Після старту акції в соцмережах почали з'являтися дописи людей, які обговорюють, де саме можна знайти персонажів. Дехто навіть публікує коди для сканування, щоб інші користувачі могли швидше поповнити свою колекцію.

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Допис Threads зі знайденими штрихкодами

Фактично звичайна маркетингова акція перетворилася на маленький квест: люди діляться знахідками, підказками та намагаються зрозуміти, де захований наступний RORI.

Та офіційні умови передбачають саме пошук персонажів у магазинах. На сторінці акції "Аврора" окремо вказує місця, де варто шукати RORI, а сканування відбувається через застосунок.

Що можна виграти?

За повну колекцію RORI можна поборотися за доволі різні подарунки.

Серед них:

три сертифікати на сімейний відпочинок у Буковелі;

три смартфони , дві зарядні станції ;

, ; два стайлери для волосся ;

; п'ять сертифікатів на покупки в "Аврорі".

Саме призи, схоже, і додають грі азарту. Адже тепер кожен знайдений персонаж – це не просто чергова картинка в застосунку, а крок до участі у великому розіграші.

Коли закінчиться полювання?

Шукати RORI можна з 31 серпня до 13 вересня. Після цього організатори підрахують результати, а переможців обіцяють оголосити 17 вересня на "Радіо Аврора" та на сторінці акції.

Тож якщо найближчими днями побачите людину, яка дуже уважно розглядає касу самообслуговування або зависла біля полиці з товарами, можливо, вона зовсім не загубилася. Ймовірно, ця людина просто полює на свого RORI.