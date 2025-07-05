Головна гордість теж вкрадена: як Росія "позичила" мелодію до свого гімну у Лисенка

Російський гімн, який подається як символ національної гордості, виявився не таким вже й "оригінальним". Як з’ясувалося, музика до нього може мати українське коріння.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "The ДОКУМЕНТАЛІСТ" в YouTube.

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Як Росія "позичила" музику для гімну

У 1944 році в СРСР оголосили конкурс на новий державний гімн. Планували замінити не лише слова, а й музику.

Конкурс виграв текст Сергія Міхалкова (батько режисера Нікіти Міхалкова) та музика Алєксандра Алєксандрова.

Але, як з’ясувалося, Алєксандров запозичив мелодію у Миколи Лисенка. Йдеться про маловідомий твір під назвою "Епічний фрагмент", написаний ще в 19 столітті.

Цю мелодію Алєксандров майже повністю адаптував під нову радянську версію.

Як звучить "Епічний фрагмент": дивіться відео

Для того, аби оцінити схожість мелодій, радимо уважно прослухати фрагмент у відео з 50 секунди.

Цікаво, що саме ця мелодія, хоч і з іншим текстом, продовжує жити й досі – у вигляді державного гімну Росії, який було затверджено у 2000 році. Таким чином, країна-агресорка фактично зберегла радянський гімн, замінивши лише слова, але не музику.