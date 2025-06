Почему Адель и Селин Дион исполняют свои песни на концертах в другой тональности

Замечали ли вы, что на концертах артисты могут исполнять свои хиты совсем иначе? Например, некоторые из них не случайно исполняют песни на полтона или тон ниже оригинала.

В частности это заметно у певицы Адель. А также – у Селин Дион и на записях концертов покойной Уитни Хьюстон. Почему это не случайность – рассказывает 24 Канал со ссылкой на музыкальное пространство "Родно".

Интересно Стихотворение Василия Симоненко зазвучит в новой песне известной панк-рок группы

Почему певицы используют другие версии

Чаще всего на своих концертах Адель исполняет одну из самых популярных песен из репертуара, а именно Rolling in the deep, на пол тона ниже, чем в студийной версии.

Адель – Rolling in the deep: смотрите видео выступления

Также так делает и победительница Евровидения 1988 – канадская певица Селин Дион, которая часто исполняет на пол тона ниже один из главных своих хитов, который стал саундтреком фильма "Титаник".

Селин Дион – My heart will go on: смотрите видео выступления

И это вовсе не случайности. Дело в том, что когда артистам надо дать большой концерт или вообще это большой масштабный тур, им нужно делать все для того, чтобы уберечь свой голос и отработать до конца. Поэтому чтобы облегчить нагрузку на голосовые связки, тональность некоторых песен снижают – песни звучат несколько иначе, но на атмосферу на концертах это никак не влияет.