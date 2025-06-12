Почему Адель и Селин Дион исполняют свои песни на концертах в другой тональности
- Адель и Селин Дион исполняют свои песни на концертах в более низкой тональности, чтобы уменьшить нагрузку на голосовые связки во время больших туров.
- Это позволяет артистам сохранить голос и выступить качественно до конца турне, без влияния на атмосферу концертов.
Замечали ли вы, что на концертах артисты могут исполнять свои хиты совсем иначе? Например, некоторые из них не случайно исполняют песни на полтона или тон ниже оригинала.
В частности это заметно у певицы Адель. А также – у Селин Дион и на записях концертов покойной Уитни Хьюстон. Почему это не случайность – рассказывает 24 Канал со ссылкой на музыкальное пространство "Родно".
Интересно Стихотворение Василия Симоненко зазвучит в новой песне известной панк-рок группы
Почему певицы используют другие версии
Чаще всего на своих концертах Адель исполняет одну из самых популярных песен из репертуара, а именно Rolling in the deep, на пол тона ниже, чем в студийной версии.
Адель – Rolling in the deep: смотрите видео выступления
Также так делает и победительница Евровидения 1988 – канадская певица Селин Дион, которая часто исполняет на пол тона ниже один из главных своих хитов, который стал саундтреком фильма "Титаник".
Селин Дион – My heart will go on: смотрите видео выступления
И это вовсе не случайности. Дело в том, что когда артистам надо дать большой концерт или вообще это большой масштабный тур, им нужно делать все для того, чтобы уберечь свой голос и отработать до конца. Поэтому чтобы облегчить нагрузку на голосовые связки, тональность некоторых песен снижают – песни звучат несколько иначе, но на атмосферу на концертах это никак не влияет.