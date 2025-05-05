В 18 лет началась звездная карьера певицы. Она выпустила сингл Hometown Glory к дебютному альбому и сразу же приобрела популярность. В 2008 году вышел первый альбом под названием "19" и за три месяца он стал "платиновым". В том же году Адель решила покорять США и презентовала там свой дебютный альбом. Но это стало только маленьким началом большой карьеры, пишет Show 24.

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Как менялась Адель на протяжении карьеры

Адель является обладательницей 15 статуэток "Грэмми" и 12 премий BRIT Awards, а также "Оскара". С выходом каждого нового альбома музыкальные критики отмечали значительные изменения в ее творчестве. Такие эксперименты только добавили популярности звезде.

В 2012 году исполнительница записала Skyfall к фильму "007: Координаты "Скайфолл", за что получила "Золотой глобус" и "Оскар".

Adele – Skyfall: слушать песню онлайн

Многие помнят, что Адель не отличалась худощавостью. Однажды модельер Карл Лагерфельд назвал певицу слишком толстой для мира шоу-бизнеса, а потом прислал ей сумочку в качестве извинения.

К примеру, так знаменитость выглядела в 2008 году на церемонии Brit Awards в Лондоне.

Адель, 2008 год / Getty images

Впоследствии исполнительница немного похудела, изменила цвет волос и сделала более выразительные брови.

Однако кардинальное влияние на нее оказал развод с мужем. Но близкие друзья исполнительницы рассказывают, что в этом вопросе помог сын, которому нужна здоровая мама. В 2020 году певица поразила кардинальными изменениями во внешности. Она похудела на 45 килограммов. Звезда начала правильно питаться, отказалась от вредных привычек и активно занялась спортом.

Внешний вид Адель претерпел феноменальных результатов. Такая работа над собой еще и повлияла на творчество. У певицы прибавилось уверенности в себе, она выпустила новый альбом и отправилась в тур.

Адель в 2020 году / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что исполнительница также любила экспериментировать с прическами. Сначала она предпочитала приподнятые волосы, замотанные в пышную прическу.

Adele – Rolling in the Deep: смотрите видео онлайн

Тогда предстала перед публикой в стиле 60-х, а затем постригла каре и сделала трендовое омбре.

Сегодня Адель предпочитает длинные волосы со светлыми прядями.

К слову, впервые после похудения певица поделилась фото в купальнике. Это же, в свою очередь, демонстрирует, насколько увереннее в себе стала знаменитость.

Личная жизнь

В 2011 году Адель вышла замуж за старшего от нее на 13 лет владельца инвестиционно-холдинговой компании Саймона Конекки, а через год у пары родился сын Анджело. Певица почти не делится информацией о личной жизни, поэтому как жили супруги до 2019 года неизвестно. Через восемь лет супружеской жизни пара развелась.

Тогда же Адель заявила, что берет творческую паузу, потому что хочет позаботиться о сыне. Эта новость стала шоком для поклонников. Когда исполнительница все же вернулась в публичную плоскость, оказалось, что ее сердце уже занято. Избранником стал спортивный агент Рич Пол.

Пара познакомилась на вечеринке, когда сама певица была немного пьяной. В интервью Адель отмечала, что именно в отношениях с Ричем полюбила себя.

На одном из концертов в Мюнхене исполнительница подтвердила, что выходит замуж. В июле спортивный агент Рич сделал артистке предложение в ее родном городе – в Лондоне. Инсайдер сообщал, что громкая свадьба звезд, вероятно, состоится в конце 2025 года.

Адель сообщила, что выходит замуж: смотрите видео онлайн

А знали ли вы, что некоторые звезды разрушили стереотипы любви, найдя свою вторую половинку после 40 лет.

Что сегодня планирует делать Адель

В конце ноября исполнительница дала последний концерт в Лас-Вегасе и со слезами на глазах попрощалась с поклонниками. С того момента она ушла со сцены на неопределенный период.

У меня вообще нет никаких планов на новую музыку. Я хочу сделать большой перерыв после этого и думаю, что хочу заняться другими творческими вещами. Просто на какое-то время,

– заявила Адель.

Адель также поделилась, что скучает по временам, когда была неизвестной. Исполнительницу даже поражает тот факт, что людям нравится ее голос и песни.

В конце октября певица призналась, что страдает от серьезной ушной инфекции. Все началось в августе, когда она проживала в Мюнхене. Это инфекция, которую вызывают редкие бактерии. Заболевание вызвало не только ужасный дискомфорт, но и частичную потерю слуха на левое ухо. Адель шокировала признанием, что этот опыт был настолько невыносимым, что ей "несколько раз хотелось отрезать себе ухо".