У 18 років почалась зіркова кар'єра співачки. Вона випустила сингл Hometown Glory до дебютного альбому та одразу ж набула популярності. У 2008 році вийшов перший альбом під назвою "19" й за три місяці він став "платиновим". Того ж року Адель вирішила підкорювати США й презентувала там свій дебютний альбом. Але це стало тільки маленьким початком великої кар'єри, пише Show 24.

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Як мінялась Адель упродовж кар'єри

Слід зазначити, що станом на сьогодні, зірка володарка 15 статуеток "Ґреммі" та 12 премій BRIT Awards, а також "Оскара". З виходом кожного нового альбому музичні критики відзначали значні зміни в її творчості. Такі експерименти тільки додали популярності зірці.

У 2012 році виконавиця записала Skyfall до фільму "007: Координати "Скайфолл", за що отримала "Золотий глобус" й "Оскар".

Adele – Skyfall: слухати онлайн

Багато хто пам'ятає, що Адель не вирізнялась худорлявістю. Одного разу модельєр Карл Лагерфельд назвав співачку занадто гладкою для світу шоубізнесу, а потім надіслав їй сумочку як вибачення.

До прикладу, так знаменитість виглядала у 2008 році на церемонії Brit Awards у Лондоні.

Адель, 2008 рік / Getty images

Згодом виконавиця трохи схудла, змінила колір волосся та зробила дещо виразніші брови.

Однак кардинальний вплив на неї здійснило розлучення з чоловіком. Але близькі друзі виконавиці розповідають, що в цьому питанні допоміг син, якому потрібна здорова мама. У 2020 році співачка вразила кардинальними змінами у зовнішності. Вона схудла на 45 кілограмів. Зірка почала правильно харчуватись, відмовилась від шкідливих звичок і активно зайнялась спортом.

Зовнішній вигляд Адель зазнав феноменальних результатів. Така робота над собою ще й вплинула на творчість. У співачки додалось впевненості в собі, вона випустила новий альбом і вирушила в тур.

Адель у 2020 році / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, що виконавиця також полюбляла експериментувати з зачісками. Спершу вона надавала перевагу піднятому волоссю, замотаному в пишну зачіску.

Adele – Rolling in the Deep: дивіться відео онлайн

Тоді постала перед публікою в стилі 60-х, а згодом постригла каре та зробила трендове омбре.

Сьогодні Адель надає перевагу довгому волоссю зі світлими пасмами.

До слова, вперше після схуднення співачка поділилась фото у купальнику. Це ж, своєю чергою, демонструє, наскільки впевненішою в собі стала знаменитість.

Особисте життя

У 2011 році Адель вийшла заміж за старшого від неї на 13 років власника інвестиційно-холдингової компанії Саймона Конеккі, а через рік у пари народився син Анджело. Співачка майже не ділиться інформацією про особисте життя, тому як жило подружжя до 2019 року невідомо. Через вісім років подружнього життя пара розлучилась.

Тоді ж Адель заявила, що бере творчу павзу, бо хоче подбати про сина. Ця новина стала шоком для шанувальників. Коли виконавиця все ж повернулась в публічну площину, виявилось, що її серце вже зайнято. Обранцем став спортивний агент Річ Пол.

Пара познайомилась на вечірці, коли сама співачка була трішки п'яною. У інтерв'ю Адель наголошувала, що саме у стосунках з Річем полюбила себе.

А нещодавно на одному з концертів у Мюнхені, виконавиця підтвердила, що виходить заміж. У липні спортивний агент Річ освідчився артистці в її рідному місті – у Лондоні. Інсайдер повідомляв, що гучне весілля зірок, ймовірно, відбудеться наприкінці 2025 року.

Адель повідомила, що виходить заміж: дивіться відео онлайн

Що сьогодні планує робити Адель

Співачка планує поставити на паузу свою музичну творчість та зайнятися іншими творчими речами. Після завершення концертів у Мюнхені, зірка відпочиватиме від публічності.

Найближчим часом фанам можна не очікувати нової музики від артистки.

У мене взагалі немає жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після цього і думаю, що хочу зайнятися іншими творчими речами. Просто на якийсь час,

– заявила Адель.

Артистка планує повернутися до Лас-Вегасу і жити у своїй резиденції до листопада. Згодом вона повернеться до Великої Британії, адже Лондон залишається її домом. Адель також поділилась, що сумує за часами, коли була нікому невідомою. Виконавицю навіть вражає той факт, що людям подобається її голос і пісні.

Шанувальникам залишається сподіватись, що за якийсь час їхня улюблениця повернеться до них із чимось новим і вражаючим.