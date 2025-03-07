Можно сказать, что в последнее время в моду вошли бракосочетания после 40 лет. И еще интереснее, что для кого-то это может быть первый брак. Знаменитости убеждены, что возраст – это не важно, главное – найти человека, с которым проведешь всю свою жизнь в счастливом браке. Так что какие звезды нашли свою любовь после 40 лет, рассказываем в материале Show24.
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Юрий Горбунов
Первой женой телеведущего была театральная актриса Людмила, которая старше шоумена на 12 лет. После 20 лет семейной жизни пара развелась.
В начале 2017 года Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая сообщили, что поженились. На тот момент мужчине было 46 лет. Пара воспитывает двух общих детей.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма шоумена
Виктор Павлик
Екатерина Репьяхова стала для артиста четвертой женой. Она моложе мужа на 28 лет. В мае 2020 года Виктор, которому было на тот момент 54 года, и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.
Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото из инстаграма Екатерины
Камерон Диаз
В 43 года актриса попрощалась со статусом холостячки и впервые вышла замуж. После замужества она сделала перерыв от кино, ведь захотела полностью посвятить себя семье.
Камерон Диаз / Фото Getty images
Квентин Тарантино
Известный американский режиссер впервые женился в 55 лет. Его избранницей стала израильская модель и певица – Даниэла Пик. К слову, разница в возрасте в паре составляет 20 лет.
Квентин Тарантино с женой / Фото Getty images
Сальма Хайек
Оскароносная актриса впервые вышла замуж в 46 лет. Ее мужем стал миллиардер Франсуа-Анри Пин. Женщина родила от избранника ребенка.
Сальма Хайек с мужем / Фото Getty images
Хью Грант
Британский актер впервые женился в 57 лет. Свое решение он объяснял тем, что раньше боялся быть женатым. В 2018 году состоялась скромная церемония без пышного празднования.
Хью Грант с женой / Фото Getty images
Кристен Данст
В 2022 году актриса, которой на тот момент было 40 лет, вышла замуж за Джесси Племонса. Интересно, что пара была долгое время вместе и даже воспитывала двоих детей, однако на бракосочетание так и не решалась.
Кристен Данст и Джесси Племонс / Фото Getty images
Джерри Холл
Бывшая модель впервые пошла под венец в 59 лет. Ее избранником стал миллиардер Руперт Мердок. Интересно, что 20 лет Джерри прожила с музыкантом Миком Джаггером, однако официально отношения пара не узаконила. К сожалению, экс-модель развелась со своим мужем после 6 лет брака.
Джерри Холл и Руперт Мердок / Фото Getty images
Холли Берри
Актриса, хоть и не планировала во второй раз выходить замуж, но судьба решила все за нее. В 46 лет Холли во второй раз пошла под венец. Роскошную свадьбу пара отгуляла в старинном французском замке. Тогда актриса уже находилась на последних сроках беременности. Однако этот союз распался. 8 лет длился судебный процесс, прежде чем супруги официально развелись.
Холли Берри и Оливье Мартинес / Фото Getty images
Хелен Миррен
Актриса входит в список тех, которая впервые вышла замуж в 52 года. Со своим избранником она была 12 лет в отношениях. Церемония бракосочетания прошла без лишней шумихи.