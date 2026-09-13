Агата Кристи пропала на 11 дней: ее нашли под чужим именем, но тайна до сих пор не раскрыта

История Агаты Кристи полна загадок не только на страницах ее детективов, но и в реальной жизни. Почти столетие назад писательница внезапно исчезла, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

Ее искала вся страна, а британские газеты следили за каждой новой деталью дела. Спустя 11 дней Агату Кристи нашли, но обстоятельства ее исчезновения до сих пор остаются одной из самых загадочных историй в биографии писательницы, пишет Historic UK.

Кристи исчезла после ссоры с мужем

Вечером 3 декабря 1926 года Агата Кристи покинула свой дом в Саннингдейле и уехала на автомобиле. На следующее утро ее машину нашли недалеко от Ньюлендс-Корнер, возле мелового карьера, но самой писательницы там не было.

Исчезновение Кристи сразу стало большим делом. К поискам присоединились более тысячи полицейских и около 15 тысяч добровольцев, а история попала на первые полосы газет.

Причина, почему эта история вызвала столько внимания, заключалась не только в популярности писательницы. Незадолго до исчезновения ее муж Арчи сообщил, что влюбился в другую женщину, Нэнси Нил, и хочет развода.

Писательницу нашли в сотнях километров от ее автомобиля

14 декабря Агату Кристи обнаружили в отеле Swan Hydropathic в Харрогите, графство Йоркшир. Она находилась примерно в 300 километрах от места, где оставила автомобиль.

В отеле женщина зарегистрировалась под именем Тереза Нил и указала, что приехала из Кейптауна. Она использовала фамилию Нил, которая принадлежала любовнице ее мужа.

Интересно, что в отеле Кристи не скрывалась в буквальном смысле. Она читала, гуляла и общалась с другими постояльцами, хотя некоторые люди начали замечать ее сходство с фотографиями из газет.

Что произошло за эти 11 дней?

Позже удалось восстановить часть ее маршрута. После того как автомобиль остался возле Newlands Corner, Кристи уехала в Лондон, а оттуда отправилась на поезде в Харрогит. Но главная загадка осталась без ответа.

Сама писательница заявляла, что не помнит событий этого периода, а два врача подтвердили, что она могла страдать от потери памяти. Впрочем, версия о том, что исчезновение было преднамеренным, также неоднократно обсуждалась.

После того как Кристи нашли, ее отвезли в дом сестры. К этой истории писательница почти не возвращалась, а в своей автобиографии вообще не описала исчезновение. Именно поэтому даже спустя десятилетия нет однозначного ответа, что на самом деле произошло с Агатой Кристи в течение тех 11 дней.