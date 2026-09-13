Її шукала вся країна, а британські газети стежили за кожною новою деталлю справи. Через 11 днів Агату Крісті знайшли, але обставини її зникнення досі залишаються однією з найбільш загадкових історій у біографії письменниці, пише Historic UK.

Крісті зникла після сварки з чоловіком

Увечері 3 грудня 1926 року Агата Крісті залишила свій будинок у Суннінгдейлі та поїхала автомобілем. Наступного ранку її машину знайшли неподалік Ньюлендс-Корнер, біля крейдяного кар’єру, але самої письменниці там не було.

Зникнення Крісті одразу стало великою справою. До пошуків долучилися понад тисяча поліцейських і близько 15 тисяч добровольців, а історія потрапила на перші шпальти газет.

Причина, чому ця історія викликала стільки уваги, була не лише у популярності письменниці. Незадовго до зникнення її чоловік Арчі повідомив, що закохався в іншу жінку, Ненсі Ніл, і хоче розлучення.

Письменницю знайшли за сотні кілометрів від її автомобіля

14 грудня Агату Крісті виявили в готелі Swan Hydropathic у Гаррогейті, графство Йоркшир. Вона перебувала приблизно за 300 кілометрів від місця, де залишила автомобіль.

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У готелі жінка зареєструвалася під ім'ям Тереза Ніл та вказала, що приїхала з Кейптауна. Вона використовувала прізвище Ніл, яке належало коханці її чоловіка.

Цікаво, що в готелі Крісті не переховувалася в буквальному сенсі. Вона читала, ходила на прогулянки та спілкувалася з іншими постояльцями, хоча деякі люди почали помічати її схожість із фотографіями з газет.

Що сталося за ці 11 днів?

Пізніше вдалося відновити частину її маршруту. Після того як автомобіль залишився біля Ньюлендс-Корнер, Крісті поїхала до Лондона, а звідти вирушила потягом до Гаррогейта. Але головна загадка залишилася без відповіді.

Сама письменниця заявляла, що не пам'ятає подій цього періоду, а два лікарі підтвердили, що вона могла страждати від втрати пам'яті. Втім версія про те, що зникнення було навмисним, також неодноразово обговорювалася.

Після того як Крісті знайшли, її відвезли до будинку сестри. До цієї історії письменниця майже не поверталася, а у своїй автобіографії взагалі не описала зникнення. Саме тому навіть через десятиліття немає однозначної відповіді, що насправді сталося з Агатою Крісті протягом тих 11 днів.