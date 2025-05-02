Як відомо, курс доступний на платформі BBC Maestro. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Studios.

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Що відомо про курс

Завдяки ШІ автори курсу зробили образ Агати Крісті віртуальною викладачкою. Для цієї ролі запросили акторку Вів'єн Кін, чий образ модифікували за допомогою ШІ, щоб вона виглядала як Крісті.

Довідка. Платформа BBC Maestro – онлайн-сервісі за підпискою 10 доларів на місяць, що пропонує навчальні матеріали від професіоналів у різних галузях, включно з кулінарією, дизайном і особистою ефективністю.

Відомо, що сам контент створений командою науковців і експертів, а не автоматично згенерований нейромережею. Однак саме образ Агати Крісті може залучити більше людей до курсу.

BBC Studios "оживили" Агату Крісті за допомогою ШІ: дивіться відео

Правнук письменниці Джеймс Прічард зазначив, що уроки побудовані "словами самої Агати". Матеріали курсу засновані на реальних цитатах, інтерв'ю, аудіозаписах, фото та особистих записах Крісті. BBC співпрацювала зі спадкоємцями письменниці, щоб зробити цей проєкт максимально достовірним.

Цікаво знати! Агата Крісті – англійська письменниця, одна з найвідоміших авторів детективного жанру в історії літератури. Вона народилася 15 вересня 1890 року в Торкі, графство Девон, Велика Британія, і померла 12 січня 1976 року. Її книги продані тиражем понад 2 мільярди примірників, що робить її однією з найуспішніших письменниць усіх часів.

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