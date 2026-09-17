Безумная любовь обернулась трагедией: история этой княжны напоминает сюжет для сериала

Сначала это могла быть просто история любви, разрушившая княжеский брак. Но закончилась она заговором бояр, пленением князя, казнью его возлюбленной и борьбой за будущее их сына.

В центре этой истории оказалась Анастасия Чагр, или Настаська, которая стала возлюбленной галицкого князя Ярослава Осмомысла. Ее судьба настолько драматична, что легко могла бы стать сюжетом средневекового сериала.

Князь оставил жену ради Настаськи

Ярослав Осмомысл был женат на Ольге Юрьевне, дочери киевского князя Юрия Долгорукого. Этот брак имел политическое значение, однако впоследствии в жизни князя появилась Настаска из рода Чагров.

Летопись не сообщает, когда именно начались их отношения, но известно, что Настаська родила Ярославу сына Олега. В источниках его называют Олегом Настасичем, то есть сыном Настаськи.

Князь настолько привязался к Настаске, что фактически оставил законную жену. Ольга вместе с сыном Владимиром в конце концов сбежала в Польшу.

А дальше началась настоящая княжеская драма

В 1171 году ситуация в Галиче резко обострилась. Бояре выступили против окружения Настаськи, а людей из рода Чагров начали преследовать. Ярослава Осмомысла, согласно летописи, схватили. Именно тогда его сын Владимир получил известие от Святополка из Галича:

Твоего отца мы схватили, а его друзей, людей Чагровых, избили. А вот твой враг – Настаска.

Далее события приняли еще более жестокий оборот. Галичане развели костер и сожгли Настаску, а ее сына Олега отправили в изгнание.

Самого Ярослава заставили поклясться, что он будет жить со своей законной женой Ольгой.

Действительно ли Настаску назвали ведьмой?

Именно здесь вокруг ее истории появилась мистическая деталь. В народных преданиях Настаску называют колдуньей, которая якобы околдовала князя, однако в самом летописном описании нет прямого указания на то, что ее казнили именно за колдовство.

Некоторые историки и краеведы связывают сожжение с обвинениями в колдовстве, но это уже интерпретация событий. Сама летопись лишь фиксирует, что галичане сожгли Настаску после мятежа и заставили Ярослава вернуться к Ольге.

Несмотря на трагедию, Настаська осталась важной фигурой в истории князя. Перед смертью Ярослав завещал Галич своему сыну Олегу, которого имел от Настаськи, называя его "Настасьчичем".

После смерти Осмомысла бояре не выполнили его волю: Олега изгнали из Галича, а княжеский престол получил законный сын Ярослава Владимир.