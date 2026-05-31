Австралийка попробовала конфету "Кара-Кум" от Roshen и поделилась неожиданными впечатлениями

Смотреть на реакции иностранцев, которые впервые пробуют украинские сладости, всегда интересно, ведь знакомые с детства вкусы для них могут оказаться совсем неожиданными. Именно так произошло, когда австралийка съела одну известную украинскую конфету от Roshen.

Украинский блогер andri__ko часто делится в соцсетях видео, где его девушка австралийка пробует популярные украинские продукты и сладости. В одном из них девушка решила попробовать хорошо известные многим конфеты "Кара-Кум" от Roshen.

Смотрите также Как австралийка оценила вкус культовой конфеты "Стрела Подольская" от Roshen

Австралийка попробовала популярную украинскую конфету и честно оценила ее: что именно ей не понравилось?

Перед дегустацией она предположила, что внутри будет карамельная начинка. Однако после первого кусочка девушка сразу удивилась, ведь ее ожидания совсем не оправдались. Австралийка честно призналась, что конфеты ей не очень понравились. Объясняя свою реакцию, она сказала:

Это будто бесполезные калории, оно даже не вкусное,

– объясняет девушка в видео.

Австралийка пробует конфету "Кара-Кум" от Roshen / инстаграм andri__ko

Также девушке показалось, что во вкусе слишком сильно чувствуется сахар. Поэтому она добавила, что вряд ли купила бы такие сладости еще раз.

Смотрите также Австралийка впервые попробовала украинский батончик "Джек": какая деталь ее удивила

Что входит в состав популярных конфет "Кара-Кум" от Roshen?

Конфеты "Кара-Кум" от Roshen уже много лет остаются одними из самых известных сладостей в Украине. Основой конфет является пралине с тертым орехом и добавлением вафельной крошки, которое покрывают шоколадной глазурью. Именно вафельная крошка создает тот самый хрустящий эффект, из-за которого сладости часто ассоциируют со "вкусом из детства".

В состав конфет входят сахар, шоколадная глазурь, какао тертое, какао-масло, фундук или миндаль, пшеничная мука, какао-порошок, подсолнечное масло, яичный порошок и ароматизатор ванилин. Также продукт содержит растительные жиры. В 100 граммах содержится 535 килокалорий. Количество жиров составляет 30,9 грамма, углеводов 57 граммов, из которых 51,6 грамма приходится именно на сахара.



Конфеты "Кара-Кум" / фото "Рошен Львов"

Срок хранения конфет составляет 12 месяцев, а хранить их рекомендуют при температуре 18 градусов. Стоимость большой упаковки конфет сейчас составляет около 403,92 гривны.