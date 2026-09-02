Вместо диплома – карточки с покемонами: как Зумер заработал 7,8 миллиона долларов за год

Для одних карточки Pokemon остаются ностальгией за детством, а для других могут стать полноценным бизнесом. Андрес Фернандес из Майами бросил учебу после первого семестра на бизнес-факультете, чтобы заниматься продажей коллекционных карточек.

В 2025 году его компания MintlyCollects достигла оборота в 7,8 миллиона долларов, рассказал основатель в интервью Business Insider.

Фернандес признается, что изначально вообще не планировал строить бизнес вокруг Pokemon. В детстве он играл в видеоигры, смотрел YouTube и Twitch, но сам карточки не коллекционировал. Все изменил подарок для младшего кузена.

Все началось с карточки за 100 долларов

Однажды Андрес купил для двоюродного брата пачку карточек "Покемон" примерно за 5 долларов. Во время празднования они вместе открыли пачку и вытащили карточку, которая стоила около 100 долларов.

Именно тогда парень решил попробовать зарабатывать на коллекционных карточках. На тот момент он работал в заведении с крокетами и получал около 10 долларов в час, а значительную часть заработанного тратил на "Покемон".

Впоследствии Фернандес начал создавать контент о карточках. Его страница набрала около 30 тысяч подписчиков, после чего он начал продавать карточки во время прямых эфиров в инстаграме.

Андрес Фернандес / Фото Andres Fernandez

Как начал зарабатывать на карточках?

В конце 2020 года Фернандес присоединился к платформе Whatnot, которая как раз тогда активно развивала направление продажи карточек "Покемон" через прямые трансляции. По его словам, он был примерно одним из первых пяти стримеров, специализирующихся на "Покемоне", на этой платформе.

Андресу было всего 20 лет, но он решил полностью сосредоточиться на этом бизнесе. Вместо того чтобы возвращаться в университет и искать работу в корпоративном секторе, он начал развивать собственную компанию.

Первые два-три года Фернандес делал практически все сам: шесть дней в неделю проводил трансляции, упаковывал заказы и отправлял их клиентам. Со временем к делу присоединились его девушка, двоюродный брат и близкие друзья. Так MintlyCollects постепенно превратилась в семейный бизнес.

Сегодня два аккаунта компании на Whatnot имеют в сумме около 500 тысяч подписчиков. А выручка за 2025 год составила 7,8 миллиона долларов.

Фернандес считает, что его история не столько о Покемонах, сколько о поиске собственного пути. По его словам, невозможно просто "плыть по течению" и ждать, что направление в жизни появится само собой.