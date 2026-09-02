У 2025 році його компанія MintlyCollects отримала 7,8 мільйона доларів продажів, розповів засновник для Business Insider.

Фернандес зізнається, що спочатку взагалі не планував будувати бізнес навколо Pokemon. У дитинстві він грав у відеоігри, дивився YouTube і Twitch, але сам картки не колекціонував. Усе змінив подарунок для молодшого кузена.

Все почалося з картки за 100 доларів

Одного разу Андрес купив для кузена пачку Pokemon-карток приблизно за 5 доларів. Під час святкування вони разом відкрили пакунок і витягнули картку, яка коштувала близько 100 доларів.

Саме тоді хлопець вирішив спробувати заробляти на колекційних картках. На той момент він працював у закладі з крокетами та отримував близько 10 доларів на годину, а значну частину заробленого витрачав на Pokemon.

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Згодом Фернандес почав створювати контент про картки. Його сторінка виросла приблизно до 30 тисяч підписників, після чого він почав продавати картки під час прямих ефірів в Instagram.

Андрес Фернандес / Фото Andres Fernandez

Як почав заробляти на картках?

Наприкінці 2020 року Фернандес приєднався до платформи Whatnot, яка саме тоді активно розвивала напрям продажу Pokemon-карток через прямі трансляції. За його словами, він був приблизно одним із перших п'яти Pokemon-стрімерів на платформі.

Андресу було лише 20 років, але він вирішив повністю зосередитися на цьому бізнесі. Замість того щоб повертатися до університету та шукати роботу в корпоративному секторі, він почав розвивати власну компанію.

Перші два-три роки Фернандес робив практично все сам: шість днів на тиждень проводив трансляції, пакував замовлення та відправляв їх клієнтам. Згодом до справи долучилися його дівчина, кузен та близькі друзі. Так MintlyCollects поступово перетворилася на сімейний бізнес.

Сьогодні два акаунти компанії на Whatnot мають разом близько 500 тисяч підписників. А результат за 2025 рік склав 7,8 мільйона доларів продажів.

Фернандес вважає, що його історія не стільки про Pokemon, скільки про пошук власного шляху. За його словами, неможливо просто "плисти за течією" і чекати, що напрям у житті з'явиться сам собою.