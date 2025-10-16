BMW на кону: Гороховский ответил, нашли ли уже 51-й лимон в Monobank
Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, как продолжается "охота на лимоны", которая началась 16 октября. Оказалось, что загадочный 51-й лимон найти еще никому не удалось.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Сколько лимонов в Monobank уже нашли?
Олег Гороховский рассказал, что уже более одного миллиона клиентов Monobank нашли по меньшей мере один лимон.
Это просто вирус. Нагрузка на все комплексы выросла в 7 раз,
– написал бизнесмен.
По его словам, 51-й лимон еще никто не нашел – ни среди взрослых, ни среди детей.
В то же время Гороховский отметил, что от детей он такого не ожидал, ведь именно "детский" лимон найти возможно.
Взрослый не представляю, как взять без подсказки. Поэтому продолжаем охоту!
– подытожил соучредитель Monobank.
Гороховский также сообщил, что если кто-то найдет взрослый лимон до подсказки, к розыгрышу добавят еще один автомобиль.
Что такое "охота на лимоны"?
16 октября в честь 10 миллионов клиентов Monobank запустил масштабный розыгрыш с "охотой на лимоны". Тот, кто соберет 10 лимонов – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. Для детских карт дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.
Тот, кто соберет 50 лимонов – соревнуется за 1 000 000 гривен. Если найти 51 лимон – получите BMW 3.
Розыгрыш призов состоится 20 – 21 октября. Интересно, что если 51-й лимон найдет владелец детской карты, то он получит поездку в Диснейленд на 5 человек.