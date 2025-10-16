Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Читайте также "Главное – не взять кредит": сеть взорвалась мемами после розыгрыша с лимонами от Monobank

Сколько лимонов в Monobank уже нашли?

Олег Гороховский рассказал, что уже более одного миллиона клиентов Monobank нашли по меньшей мере один лимон.

Это просто вирус. Нагрузка на все комплексы выросла в 7 раз,

– написал бизнесмен.

По его словам, 51-й лимон еще никто не нашел – ни среди взрослых, ни среди детей.

В то же время Гороховский отметил, что от детей он такого не ожидал, ведь именно "детский" лимон найти возможно.

Взрослый не представляю, как взять без подсказки. Поэтому продолжаем охоту!

– подытожил соучредитель Monobank.

Гороховский также сообщил, что если кто-то найдет взрослый лимон до подсказки, к розыгрышу добавят еще один автомобиль.