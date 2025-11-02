Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Олега Гороховского.
Когда победителям "лимонной лихорадки" monobank вручил призы?
Олег Гороховский отметил, что 2 ноября банк торжественно вручил награды владельцам четырех автомобилей, квартиры и чека на 1 миллион гривен.
Все победители имели очень счастливый вид, и мы также радуемся, что лимонное безумие закончилось на такой замечательной ноте,
– написал соучредитель monobank.
На фото, которые выложил у себя в телеграм-канале Гороховский, можно увидеть, как люди позируют возле своих новеньких BMW, а также держат в руках сертификаты на квартиру и чек на миллион гривен.
Победители розыгрыша с лимонами от monobank получили призы / Фото с телеграм-канала Олега Гороховского
Что известно о розыгрыше с лимонами от monobank?
monobank 16 октября запустил интерактивный розыгрыш в честь достижения 10 миллионов пользователей. Задачей участников, которые решили побороться за призы, было найти лимоны в мобильном приложении банка.
Если люди находили 10 лимонов в приложении monobank, то становились участниками розыгрыша 50 iPhone 17, а, найдя 50 лимонов, могли побороться за 1 миллион гривен.
Позже банк увеличил призовой фонд, включив автомобили BMW 3, квартиру от Inzhur REIT и 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ. Чтобы получить эти призы, нужно было найти еще лимоны, кроме прошлых 50, в monoмаркете.
До 18 октября все 51-е лимоны были найдены. А 20 и 21 октября состоялись розыгрыши сто iPhone, 1 миллиона гривен и поездки в Диснейленд.