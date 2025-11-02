Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Олега Гороховского.

Интересно Гербата, бомбоны и варьяты: как колоритно описать "лимонную лихорадку" на львовском диалекте

Когда победителям "лимонной лихорадки" monobank вручил призы?

Олег Гороховский отметил, что 2 ноября банк торжественно вручил награды владельцам четырех автомобилей, квартиры и чека на 1 миллион гривен.

Все победители имели очень счастливый вид, и мы также радуемся, что лимонное безумие закончилось на такой замечательной ноте,

– написал соучредитель monobank.

На фото, которые выложил у себя в телеграм-канале Гороховский, можно увидеть, как люди позируют возле своих новеньких BMW, а также держат в руках сертификаты на квартиру и чек на миллион гривен.

Победители розыгрыша с лимонами от monobank получили призы / Фото с телеграм-канала Олега Гороховского

Что известно о розыгрыше с лимонами от monobank?