До 15:00 бизнесы и инфлюенсеры могли подать свои предложения к участию в розыгрыше. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.
Что можно еще теперь выиграть в monobank?
Призовой фонд существенно увеличили. Как сообщил Олег Гороховский, в приложении monobank будут еще 3 "автолимона", то есть особые лимоны, которые позволят получить автомобиль BMW 3.
Дополнительные автомобили предоставили monobank, блогер Игорь Лаченков и WhiteBIT.
Кроме того, будет особый лимон от Inzhur REIT. Кто найдет его – сможет получить квартиру.
Так выглядит квартира, которую можно выиграть / Фото Inzhur REIT
Также есть особый ВСУ-лимон. Кто найдет его – получит 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ и сможет выбрать самостоятельно подразделение, которое получит эти БпЛА.
Однако не все так просто. Сначала в приложении monobank появился ВСУ-лимон. Только кои найдут его, по очереди будут появляться автолимоны, а затем лимон, с которым можно выиграть квартиру.
То есть сейчас все могут попытать свою удачу в поиске ЗСУ-лимона.
Кто выиграл первый BMW?
Один автомобиль BMW 3 уже имеет своего владельца. Михаил Михайлик смог найти тот самый лимон в monoмаркете – чтобы его найти, надо было приобрести умную розетку.
Однако это не единственный приз. Кроме того, среди владельцев детских карточек никто также пока не нашел особый лимон, поэтому у кого-то еще есть шанс получить поездку в Диснейленд.
Что известно об "охоте на лимоны"?
16 октября в monobank стартовала акция по особому случаю – 10 миллионов клиентов в банке. Поэтому мобильные приложения "кишат" лимонами.
Уже более 2 миллионов человек нашли не менее 10 лимонов и стали участниками розыгрыша 100 iPhone 17.
Из-за огромной нагрузки в день запуска акции в приложении фиксировали перебои. Именно поэтому количество iPhone 17 в розыгрыше выросло с 50 до 100.