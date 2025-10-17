До 15:00 бізнеси та інфлюенсери могли подати свої пропозиції до участі в розіграші. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням за співзасновника monobank Олега Гороховського.
Цікаво Відомо, де ховався 51-й лимон: хто виграв автомобіль BMW у monobank
Що можна ще тепер виграти у monobank?
Призовий фонд суттєво збільшили. Як повідомив Олег Гороховський, у застосунку monobank будуть ще 3 "автолимони", тобто особливі лимони, які дозволять отримати автомобіль BMW 3.
Додаткові автомобілі надали monobank, блогер Ігор Лаченков та WhiteBIT.
Крім того, буде особливий лимон від Inzhur REIT. Хто знайде його – зможе отримати квартиру.
Так виглядає квартира, яку можна виграти / Фото Inzhur REIT
Також є особливий ЗСУ-лимон. Хто знайде його – отримає 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ і зможе обрати самостійно підрозділ, який отримає ці БпЛА.
Однак не все так просто. Спершу в застосунку monobank з'явився ЗСУ-лимон. Тільки кои знайдуть його, по черзі з'являтимуться автолимони, а потім лимон, з яким можна виграти квартиру.
Тобто зараз усі можуть спробувати свою удачу в пошуку ЗСУ-лимона.
Хто виграв перший BMW?
Один автомобіль BMW 3 уже має свого власника. Михайло Михайлик зміг знайти той самий лимон у monoмаркеті – щоб його знайти, треба було придбати розумну розетку.
Однак це не єдиний приз. Крім того, серед власників дитячих карток ніхто також поки що не знайшов особливий лимон, тому в когось ще є шанс отримати поїздку в Діснейленд.
Що відомо про "полювання на лимони"?
16 жовтня у monobank стартувала акція з особливої нагоди – 10 мільйонів клієнтів у банку. Тому мобільні застосунки "кишать" лимонами.
Уже понад 2 мільйони людей знайшли щонайменше 10 лимонів та стали учасниками розіграшу 100 iPhone 17.
Через величезне навантаження у день запуску акції у застосунку фіксували перебої. Саме тому кількість iPhone 17 у розіграші зросла з 50 до 100.