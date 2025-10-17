Трапилося це 17 жовтня. Більше про переможця розповість 24 Канал з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Цікаво "Лимонний шабаш" набирає обертів: Гороховський анонсував розіграш ще одного BMW у monobank

Хто знайшов 51-й лимон?

Олег Гороховський оголосив, що перший автомобіль BMW уже має свого власника. Ним став Михайло Михайлик. Саме йому вдалося знайти загадковий "автолимон" у мобільному застосунку monobank.



Переможець розіграшу BMW / Фото monobank

Водночас Олег Гороховський закликав інших користувачів не засмучуватися, адже напередодні monobank анонсував розіграш додаткового авто, а о 16:00 17 жовтня буде оновлено призовий фонд за участі українських бізнесів та інфлюенсерів.

Важливо! Поміж лимонами не забуваємо і про те, що зараз надзвичайно важливо. 24 Канал продовжує збирати на автівку для 46 ОДШБр. Переходьте за цим посиланням та долучайтесь до збору.

Де ховався цей лимон?

Також співзасновник monobank поділився тим, де ж ховався цей автолимон, який приніс перемогу Михайлові у розіграші. Автолимон був захований у monoмаркеті і був доступний тим, хто там придбав розумну розетку.



Ось де ховався 51-й лимон / Фото Олега Гороховського

Автомобілів буде більше