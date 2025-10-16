Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Скільки лимонів у Monobank вже знайшли?

Олег Гороховський розповів, що вже понад один мільйон клієнтів Monobank знайшли щонайменше один лимон.

Це просто вірус. Навантаження на всі комплекси зросло у 7 разів,

– написав бізнесмен.

За його словами, 51-й лимон ще ніхто не знайшов – ні серед дорослих, ні серед дітей.

Водночас Гороховський зазначив, що від дітей він такого не очікував, адже саме "дитячий" лимон знайти можливо.

Дорослий не уявляю, як взяти без підказки. Тож продовжуємо полювання!

– підсумував співзасновник Monobank.

Гороховський також повідомив, що якщо хтось знайде дорослий лимон до підказки, до розіграшу додадуть ще один автомобіль.