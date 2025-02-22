Участников Ziferblat ежедневно "крутили" в рекламе на украинском ТВ: в сети нашли архивное видео

В 2025 году Украину на песенном конкурсе представит группа Ziferblat, которая молниеносно выиграла Нацотбор. Оказалось, что сразу двое участников группы в прошлом были актерами.

Братья Валентин и Даниил Лещинские из группы Ziferblat начинали карьеру артистов не на музыкальной сцене, а на съемочной площадке. Об этом сообщает 24 Канал.

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Братья Лещинские снялись в рекламе "Чумак"

О том, что братья Лещинские пробовали себя в роли актеров, стало известно благодаря социальным сетям. В частности, в сети нашли архивное видео с исполнителями, где они еще совсем дети.

Даниил и Валентин снялись в рекламе соусов "Чумак". В сети пишут, что это реклама была на экранах в Украине примерно в 2005 – 2006 году. Тогда ребятам было всего 9 – 10 лет.

В рекламе ребят практически невозможно различить, о чем пишут пользователи в сети.

Братья Лещинские в рекламе "Чумак": смотрите видео

Добавим, что музыкальная карьера братьев Лещинских началась в 2012 году, когда Даниил и Валентин основали свой первый коллектив Runnin' Blue после окончания 9 класса. Музыкальный путь группы Ziferblat начался в 2015 году.

На Евровидении-2025 Ziferblat будет представлять Украину с песней Bird of Pray. Эта композиция, как рассказали участники коллектива, прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее.