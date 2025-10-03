Вселенная Гарри Поттера настолько популярна, что у фанатов есть альтернативные теории причин поведения персонажей. Иногда они могут очень удивить.

Например, согласно одной из теорий, Рон Уизли, лучший друг Гарри Поттера, на самом деле был темным магом, а его отношения с Гермионой держались на чарах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео на канале "Последний киногерой".

Смотрите также Историк раскрыл, как на самом деле называли трезубец во времена Киевской Руси

Почему фанаты убеждены, что Рон – темный маг?

Часть фандома фильмов о мальчике, который выжил, не верят в то, что Гермиона могла выбрать для себя такого партнера, как Рон. Поэтому и родилась теория, что на самом деле он наложил на нее заклятие "Империус" и поэтому все ее поступки были не совсем сознательными и адекватными.

Что это за заклятие? Империус – одно из непростительных заклятий. Два других тоже хорошо известны – Авада Кедавра и Круциатус. Заклятие Империус предполагает полный контроль над жертвой, она полностью теряет волю. За использование этого заклинания предусмотрено наказание – пожизненное заключение в Азкабане.

Предполагают, что его Рон применил к Гермионе во время событий пятой части истории. Именно тогда они начинают проводить больше времени вместе. Вероятно, все произошло во время зимних каникул, на Рождество.

Кроме этого, стоит обратить внимание и на характер Рона. Он всю жизнь провел в тени своих братьев ат Гарри, которые имели особые достижения, а последний вообще был избранным. Это провоцировало комплексы у Рона и это можно четко проследить в его поведении.

Также в подтверждение этой теории часто приводят то, как сильно влиял на Рона горокракс, медальон Салазара Слизерина. Якобы все герои "золотого трио" носили его по очереди, однако именно на Рона он повлиял больше всего, а это якобы свидетельствует, что он имеет определенные наклонности к темной магии.

Был ли Рон темным магом: смотрите видео

Отношения Рона и Гермионы являются противоречивыми с самого начала. Они постоянно ссорятся, а Гермиона, кажется, испытывает симпатию к Гарри. К тому же герои совершенно разные, однако в фильмах пропасть между ними кажется еще больше. В общем, фанаты замечают, что поведение Рона похоже на поведение абьюзера, который постепенно приучает жертву к своим действиям и она тоже начинает считать их за норму.

Однако эту теорию ни разу официально не подтверждали. Она сформирована на мнениях фанатов, однако есть также много аргументов, свидетельствующих о том, что она неправдива. В частности, сама Джоан Роулинг рассказывала, что сделала Рона и Гермиону парой по собственным причинам. Зато она подтвердила теорию о том, что Дамблдор на самом деле является образом Смерти, говорится в соцсети Х.

Какие еще есть теории о вселенной Гарри Поттера?