Всесвіт Гаррі Поттера настільки популярний, що у фанатів є альтернативні теорії причин поведінки персонажів. Іноді вони можуть дуже здивувати.

Наприклад, відповідно до однієї із теорій, Рон Візлі, найкращий друг Гаррі Поттера, насправді був темним магом, а його стосунки з Герміоною тримались на чарах. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео на каналі "Останній кіногерой".

Чому фанати переконані, що Рон – темний маг?

Частина фандому фільмів про хлопчика, який вижив, не вірять у те, що Герміона могла обрати для себе такого партнера, як Рон. Тому й народилась теорія, що насправді він наклав на неї закляття "Імперіус" і тому всі її вчинки були не зовсім свідомими та адекватними.

Що це за закляття? Імперіус – одне із непрощенних заклять. Два інших теж добре відомі – Авада Кедавра та Круціатус. Закляття Імперіус передбачає повний контроль над жертвою, вона повністю втрачає волю. За використання цього закляття передбачено покарання – довічне ув'язнення в Азкабані.

Припускають, що його Рон застосував до Герміони під час подій п'ятої частини історії. Саме тоді вони починають проводити більше часу разом. Ймовірно, все сталось під час зимових канікул, на Різдво.

Крім цього, варто звернути увагу й на характер Рона. Він все життя провів у тіні своїх братів та Гаррі, які мали особливі досягнення, а останній взагалі був обраним. Це провокувало комплекси у Рона і це можна чітко простежити у його поведінці.

Також на підтвердження цієї теорії часто наводять те, як сильно впливав на Рона горокракс, медальйон Салазара Слизерина. Всі герої "золотого тріо" носили його по черзі, проте саме на Рона він вплинув найбільше, а це нібито свідчить, що він має певні нахили до темної магії.

Стосунки Рона та Герміони є суперечливими від самого початку. Вони постійно сваряться, а Герміона, здається, відчуває симпатію до Гаррі. До того ж герої абсолютно різні, проте у фільмах прірва між ними видається ще більшою. Загалом, фанати помічають, що поведінка Рона схожа на поведінку аб'юзера, який поступово привчає жертву до своїх дій і вона теж починає вважати їх за норму.

Однак цю теорію жодного разу офіційно не підтверджували. Вона сформована на думках фанатів, проте є також багато аргументів, які свідчать про те, що вона неправдива. Зокрема, сама Джоан Роулінг розповідала, що зробила Рона та Герміону парою через власні причини. Натомість вона підтвердила теорію про те, що Дамблдор насправді є образом Смерті, мовиться у соцмережі Х.

Які ще є теорії про всесвіт Гаррі Поттера?