Відповідно до цієї теорії, Рубеус Геґрід був зовсім не тим, кого з себе вдавав. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Чи міг Геґрід бути подвійним агентом?

Фанати культової історії про "хлопчика, який вижив" полюбляють різні теорії, деякі з них коментує і сама Джоан Роулінг – "мама" Гаррі Поттера.

Однак однією з наймоторошніших фанати називають теорію про те, що Рубеус Геґрід – лісник та друг Гаррі Поттера, насправді був смертежером. Тобто слугою Волдеморта. Схожа версія каже про те, що лісник був агентом темних чаклунів, але смертежером як таким не був.



Рубеус Геґрід / Фото Warner Bros.

Прихильники цієї теорії звертають увагу на те, що насправді Геґрід був сильним чарівником, навіть попри те, що чаклувати йому було заборонено. Його вміння відображені у першій книзі, і, відповідно, першому фільмі Поттеріани, коли той навідується до родини Дурслів, щоб забрати у них Гаррі Поттера, якому час вирушати до Гоґвортсу.

Також прихильники теорії звертають увагу на те, що у другій книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната" Геґрід підозріло опиняється на алеї Ноктерн, куди випадково потрапляє Гаррі Поттер через помилку.

Зустріч Гаррі Поттера і Геґріда на алеї Ноктерн: дивіться відео

Ще один момент – Геґрід, як відомо, був другом павука Арагоґа, який у шостій книзі помер. Його Геґрід врятував, ще будучи учнем і нібито саме через нього його відрахували зі школи. Проте "діти" павука у фінальній битві за Гоґвортс долучилися саме до армії Волдеморта.

До речі, до армії Волдеморта долучилися і велетні, хоча після Тричаклунського турніру та повернення Темного Лорда Альбус Дамблдор відправив саме Геґріда на перемовини з ними, аби вони стали на бік Гоґвортсу. Але в підсумку велетні підтримали Волдеморта.

Цю теорію жодним чином не коментувала сама Джоан Роулінг.

Де був Геґрід під час битви за Гоґвортс?

Цю теорію підігріває те, що у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2" Геґріда майже не видно. Лісник з'являється тільки тоді, коли у заборонений ліс на вірну смерть приходить Гаррі Поттер – там він бачить полоненого Геґріда. І саме його змусили потім віднести тіло, як вважали смертежери, мертвого Гаррі до Гоґвортсу.

Геґрід несе тіло Гаррі Поттера до Гоґвортсу: дивіться відео

Проте все ж питання – де був Геґрід увесь цей час? Це викликало обговорення на форумі Quora. Там чимало користувачів цікавилися – де весь цей час був Геґрід і як він опинився у полоні смертежерів?

Однак цей момент упустили у фільмах. Насправді Геґрід брав участь у битві за школу разом зі своїм братом-велетнем Ґропом, однак у ході протистояння слуги Волдеморта його схопили і привели на ту саму галявину, де пізніше Темний Лорд спробує вбити головного героя.

Тобто цей епізод може слугувати доказом того, що Геґрід не був смертежером. Хоча прихильники теорії про те, що Геґрід міг бути слугою Волдеморта кажуть, що здебільшого смертежери убивали друзів Гаррі Поттера, а не брали полонених і лісник став фактично єдиним винятком, що може вказувати на те, що в нього могли бути певні домовленості з Волдемортом.

Важливо! Усе це тільки теорія, в якій можна знайти як аргументи "за", так і "проти". Вірити в це чи ні – вибір кожного фаната поттеріани.

