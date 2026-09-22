Настоящая причина совсем не такая, как вы думаете: почему британцы добавляют молоко в чай

Чай с молоком давно стал одной из самых узнаваемых британских традиций. Эта традиция берет свое начало еще в XVIII веке.

С тех пор такой способ приготовления чая стал привычным для многих британцев. О том, почему они начали добавлять молоко в чай, пишет Taste of Home.

Почему британцы добавляют молоко в чай?

Привычка британцев добавлять молоко в чай берет свое начало еще в XVIII веке, когда чай заваривали в чайниках. В те времена чай был большой роскошью, а люди обычно пили его из фарфоровых чашек. В то же время большинство не могло позволить себе изысканный тонкостенный фарфор, а доступные чашки могли треснуть от горячего чая.

Чтобы этого избежать, сначала в чашку наливали молоко, а затем добавляли чай. Холодное молоко достаточно охлаждало напиток, чтобы фарфор не треснул. При этом уменьшение горечи чая стало приятным бонусом.

Чай с молоком / Фото GettyImages

По некоторым данным, чай в те времена также был чрезвычайно ценным. Поэтому семьи, которые не могли позволить себе большие его количества, добавляли много молока и лишь немного чая. Состоятельные семьи, как правило, поступали наоборот.

Как правильно пить чай с молоком?

На самом деле вы можете добавлять столько молока, сколько захотите. В то же время, если сначала налить молоко, а затем залить его чаем, вкус может оказаться лучше.

Это объясняется тем, что когда вы добавляете горячий чай в холодное молоко, оно нагревается до температуры чая. Благодаря этому вкус распределяется более равномерно. Если же добавлять молоко уже в чай, вы охлаждаете напиток, поэтому он может потерять часть своего вкуса.