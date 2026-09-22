Відтоді такий спосіб приготування чаю став звичним для багатьох британців. Про те, чому вони почали додавати молоко в чай, пише Taste of Home.

Чому британці додають молоко до чаю?

Звичка британців додавати молоко в чай бере початок ще у XVIII столітті, коли чай заварювали в чайниках. У ті часи чай був великою розкішшю, а люди зазвичай пили його з порцелянових чашок. Водночас більшість не могла дозволити собі вишукану тонкостінну порцеляну, а доступні чашки могли тріснути від гарячого чаю.

Щоб цього уникнути, спочатку в чашку наливали молоко, а потім додавали чай. Холодне молоко достатньо охолоджувало напій, щоб фарфор не тріснув. Водночас зменшення гіркоти чаю стало приємним бонусом.

Чай із молоком / Фото GettyImages

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За деякими даними, чай у ті часи також був надзвичайно цінним. Тому сім'ї, які не могли дозволити собі великі його кількості, додавали багато молока й лише трохи чаю. Заможні родини, як правило, робили навпаки.

Як правильно пити чай із молоком?

Насправді ви можете додавати стільки молока, скільки забажаєте. Водночас, якщо спочатку налити молоко, а потім залити його чаєм, смак може виявитися кращим.

Це пояснюється тим, що коли ви додаєте гарячий чай до холодного молока, воно нагрівається до температури чаю. Завдяки цьому смак розподіляється рівномірніше. Якщо ж додавати молоко вже до чаю, ви охолоджуєте напій, через що він може втратити частину свого смаку.