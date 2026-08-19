Эту ошибку допускает почти каждый: эксперт рассказал, какая привычка портит вкус чая

Казалось бы, что может быть проще, чем заварить чашку горячего чая. Однако одно привычное действие может испортить вкус любимого напитка.

О том, какая именно повседневная привычка может сделать чай менее вкусным, рассказывает The Telegraph.

Почему не стоит кипятить воду для чая дважды

Председатель Ассоциации чая и настоев Уильям Горман призвал не кипятить одну и ту же воду дважды при приготовлении чая. По его словам, повторное кипячение вымывает из воды кислород и азот. Из-за этого чай может получиться "вялым" и невкусным.

Горман отметил, что люди часто повторно кипятят чайник, когда чай остыл, а затем заваривают новую чашку. Однако для приготовления хорошего чая он советует использовать свежую воду.

Дважды кипяченная вода портит вкус чая / Фото Unsplash

В то же время, если чай уже остыл, Горман советует не кипятить воду повторно, а подогреть сам напиток в микроволновке. По его словам, достаточно 15–20 секунд.

Эксперт объяснил, что при нагревании чая в микроволновке молекулы просто перемещаются, поэтому напиток снова достигает комфортной температуры и не меняет вкуса.