Эту ошибку допускает почти каждый: эксперт рассказал, какая привычка портит вкус чая
Казалось бы, что может быть проще, чем заварить чашку горячего чая. Однако одно привычное действие может испортить вкус любимого напитка.
О том, какая именно повседневная привычка может сделать чай менее вкусным, рассказывает The Telegraph.
Почему не стоит кипятить воду для чая дважды
Председатель Ассоциации чая и настоев Уильям Горман призвал не кипятить одну и ту же воду дважды при приготовлении чая. По его словам, повторное кипячение вымывает из воды кислород и азот. Из-за этого чай может получиться "вялым" и невкусным.
Горман отметил, что люди часто повторно кипятят чайник, когда чай остыл, а затем заваривают новую чашку. Однако для приготовления хорошего чая он советует использовать свежую воду.
Дважды кипяченная вода портит вкус чая / Фото Unsplash
В то же время, если чай уже остыл, Горман советует не кипятить воду повторно, а подогреть сам напиток в микроволновке. По его словам, достаточно 15–20 секунд.
Эксперт объяснил, что при нагревании чая в микроволновке молекулы просто перемещаются, поэтому напиток снова достигает комфортной температуры и не меняет вкуса.