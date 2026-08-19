Про те, яка саме повсякденна звичка може зробити чай менш смачним, розповідає The Telegraph.

Чому не варто кип'ятити воду для чаю двічі

Голова Асоціації чаю та настоїв Вільям Горман закликав не кип'ятити одну й ту саму воду двічі під час приготування чаю. За його словами, повторне кип'ятіння вимиває з води кисень та азот. Через це чай може вийти "млявим" та несмачним.

Горман зазначив, що люди часто повторно кип'ятять чайник, коли чай охолов, а потім заварюють нову чашку. Однак для приготування хорошого чаю він радить використовувати свіжу воду.

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Двічі кип'ячена вода псує смак чаю / Фото Unsplash

Водночас, якщо чай уже охолов, Горман радить не кип'ятити воду повторно, а підігріти сам напій у мікрохвильовці. За його словами, достатньо 15 – 20 секунд.

Експерт пояснив, що під час нагрівання чаю в мікрохвильовці молекули просто переміщуються, завдяки чому напій знову досягає комфортної температури та не змінює смаку.