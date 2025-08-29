Одна из самых известных украинских песен имеет скрытую историю. "Червона рута" Владимира Ивасюка родилась не случайно – ее появление тесно связано с древней гуцульской легендой.

Как появилась песня "Червона рута"?

Мало кто знает, что идея для песни "Червона рута" появилась у Владимира Ивасюка благодаря фольклорным исследованиям.

Впервые Ивасюк узнал об этом выражении в 18 лет, наткнувшись на него в сборнике украинских частушек. Однако истинное значение открыл позже в 1969 году во время фольклорной экспедиции с отцом. Именно там он узнал гуцульскую легенду о волшебном цветке, что расцветает желтым или красным цветом.

Владимир Ивасюк – "Червона рута": смотрите видео

По поверью, если девушка найдет и сорвет лепесток этого редкого растения, то сможет расцвести сама и очаровать сердце любого парня.

Эта история настолько поразила Ивасюка, что он написал песню, посвятив ее своей однокурснице Марии Соколовой-Марчук. Оригинальную рукопись "Червоной руты", написанную его рукой, женщина хранит до сих пор.