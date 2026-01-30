Темное прошлое Холодной горы в Харькове: как район получил такую репутацию и почему

В Харькове есть много интересных мест. В частности, среди них и Холодная гора, которая якобы имеет интересное, однако темное прошлое.

Именно этот район больше всего пострадал во время войн, репрессий и революций. Об этом пишет Википедия.

Почему Холодная гора так называется?

Холодная гора расположена на западной окраине Харькова. Она исторически обозначает границу между городом и путями, ведущими в Полтаву и Центральную Украину.

Относительно происхождения этого названия существует сразу несколько версий. В частности, название местности может происходить от длительного холодного воздуха, который держится дольше, чем в окружающих низинах. Климат здесь вызывает ощущение изолированности, напоминая горную местность.

Зато, согласно другой версии, предполагают, что холод служит метафорой относительно изолированности местности и ее неспокойной природы, присущей этой местности.

На месте, которое сейчас известно как Холодная гора в Харькове, когда-то процветала оживленная слобода, расположенная вдоль ключевых почтовых и торговых путей. Эта территория была домом для разнообразного сообщества яхтсменов, ремесленников, мелких торговцев и крестьян-беглецов.



Холодная гора – исторический район Харькова / Фото Википедия

Кроме этого, относительно происхождения названия района "Холодная гора" существует легенда. Местные верят, что здесь мог жить казак по прозвищу Холод, который славился своей силой и властным характером, пишет kharkov-future.com. Несмотря на свое богатство, Холод был прибегнул к разбою. Он попал в плен к татарам и его имение разграбили. Однако его наследие живет до сих пор, в частности, в названии местности.

Каким был этот район и почему его прошлое считают темным?

В 19 веке Холодная гора стала центром промышленных и социальных беспорядков. Прокладка железной дороги, а также строительство складов, мастерских и рабочих кварталов способствовали росту напряженности в этом районе.

Со временем в городе и окружающем регионе обострились классовые противоречия, что побудило жителей уезда к активной революционной деятельности. Забастовки, подпольные собрания и широкая агитация становились все более распространенным явлением в этот бурный период.

Холодногорская тюрьма стала символом репрессий разных эпох: от царской до советской. Ту отбывали наказание политические заключенные, участники восстаний, репрессированные интеллигенты. Легенды и страхи издавна окружали тюрьму и способствовали созданию печально известной репутации района, связанной с мрачностью и беспокойством.

В разные годы выдающиеся украинские писатели Олесь Гончар и Иван Багряный, а также члены правительства Украинской Народной Республики оказывались заключенными в стенах этой тюрьмы.

Сегодня Холодная гора больше не окраина, однако до сих пор воспринимается как отдельный, изолированный мир.

