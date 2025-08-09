Сейчас чтение – это одно из самых популярных хобби. Каждый находит среди книг то, что ему нравится и выбирает ту литературу, которая ему по душе.

Бизнесмены, актеры и другие известные люди поделились своими книжными рекомендациями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на lexika.

Что читают известные люди?

Билл Гейтс – "Великий Гэтсби"

Фицджеральд углубляется в темы богатства, соблазна и обмана. В центре романа – загадочный миллионер Джей Гэтсби, который пытается вернуть утраченную любовь. Однако под этим гламурным внешним видом скрывается более глубокая трагедия: в неустанной погоне за идеализированной мечтой часто теряется суть человека как такового и его жизни. Автор показывает, что может произойти с человеком, который обращает внимание только на материальные ценности и забывает заботиться о своем духе.



"Великий Гэтсби" / Фото с сайта издательства

Эмма Уотсон – "Рассказ служанки"

Это мрачный роман Маргарет Этвуд о женской судьбе и роли женщины в мужском мире. Здесь представительницы этого пола не имеют свободы выбора и должны жить только для того, чтобы рожать детей. Автор хотела предупредить аудиторию об опасности тоталитарной власти и показать, что будет, если человечество потеряет свободы, к которым привыкло.

"Рассказ служанки" / Фото с сайта издательства

Михаил Федоров – "11/22/63"

Стивен Кинг раскрывает гипотетический сценарий предотвращения убийства президента Джона Кеннеди. В центре повествования – обычный учитель английского языка, который открывает портал в 1958 год. Это дает ему возможность изменить ход истории, однако это будет иметь влияние на будущее.

На фоне Америки 1950-60-х годов Кинг мастерски переплетает темы альтернативной истории, путешествий во времени и квинтэссенции американского опыта. Погружаясь в эту незнакомую эпоху, главный герой борется не только с амбициями изменить судьбу нации, но и с глубокими личными переживаниями. Этот роман известен как одно из самых интроспективных и эмоционально резонансных произведений Кинга.

"11/22/63" / Фото с сайта издательства

Дженифер Энистон – "Девушка в поезде"

Обычная женщина отправляется в рутинную поездку поездом, чтобы оказаться в паутине психологической интриги. Наблюдая за жизнью других, она видит, как то, что начинается как будничный опыт, быстро перерастает в хаос.

Этот психологический триллер, привлекающий внимание своей способностью держать читателей в напряжении, заставляет их поставить под сомнение надежность как памяти, так и характера. Центральное место в истории занимает ключевой вопрос: верить или не верить главному герою.

"Девушка в поезде" / Фото с сайта издательства

Олег Гороховский – "Принципы"

В своей работе известный инвестор Рэй Далио очертил руководящие принципы, которые помогли ему создать один из самых успешных хедж-фондов в мире. Он подчеркнул важность радикальной прозрачности и тщательного анализа данных как в его личной, так и в профессиональной деятельности. Он отметил, что эти принципы являются не просто теоретическими концепциями, а конкретными, проверенными стратегиями, призванными способствовать принятию обоснованных решений и повышению лидерского потенциала.

"Принципы" / Фото с сайта издательства

К слову, в Норвегии существует арт-проект "Библиотека будущего", где ежегодно один автор передает рукопись, которая будет опубликована через 100 лет, начиная с 2014 года. Рукописи хранят в специальных капсулах в Осло, а в 2114 году с 1 000 высаженных деревьев изготовят бумагу для печати всех произведений.