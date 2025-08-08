Особенно тяжело переживал потерю друг художницы Василий Стус. На похоронах Аллы Горской он нес ее портрет, а потом взял слово и прочитал собственное стихотворение, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Стус Центр".

Какое стихотворение читал Стус на похоронах Горской?

Накануне похорон немало друзей Аллы Горской посетили сотрудники советских спецслужб, которые запугивали их, чтобы похороны не превратились в митинг. Правда, к Василию Стусу тогда никто не приходил, но он знал о самом факте такого запугивания.

Жестокое убийство Аллы Горской изрядно поразило поэта. Когда он на кладбище взял слово, то прочитал собственное стихотворение. Зная дальнейшую судьбу самого Стуса, он звучит жутко пророчески:

Сьогодні — ти. А завтра — я,

і пустить нас Господь до пекла,

де нам на вічний біль — утекла,

в смерть перелякана земля.

І тільки горстка нас. Щопта

для молитов і сподівання,

усім нам смерть судилась рання,

бо пізня суджена мета.



Алла Горская / Архивное фото

После этого поэт назвал смерть Аллы Горской сознательным убийством. Через 15 лет Василий Стус тоже стал жертвой советского режима и погиб в тюрьме.