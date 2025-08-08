Особенно тяжело переживал потерю друг художницы Василий Стус. На похоронах Аллы Горской он нес ее портрет, а потом взял слово и прочитал собственное стихотворение, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Стус Центр".
Интересно Чем украинцам угрожает литература Ремарка и что с этим делать: объясняет поэт и ветеран Дронь
Какое стихотворение читал Стус на похоронах Горской?
Накануне похорон немало друзей Аллы Горской посетили сотрудники советских спецслужб, которые запугивали их, чтобы похороны не превратились в митинг. Правда, к Василию Стусу тогда никто не приходил, но он знал о самом факте такого запугивания.
Жестокое убийство Аллы Горской изрядно поразило поэта. Когда он на кладбище взял слово, то прочитал собственное стихотворение. Зная дальнейшую судьбу самого Стуса, он звучит жутко пророчески:
Сьогодні — ти. А завтра — я,
і пустить нас Господь до пекла,
де нам на вічний біль — утекла,
в смерть перелякана земля.
І тільки горстка нас. Щопта
для молитов і сподівання,
усім нам смерть судилась рання,
бо пізня суджена мета.
Алла Горская / Архивное фото
После этого поэт назвал смерть Аллы Горской сознательным убийством. Через 15 лет Василий Стус тоже стал жертвой советского режима и погиб в тюрьме.